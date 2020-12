Streamované hraní Stadia od Googlu dorazilo do Čech. Jaké jsou naše první dojmy?

8. 12. 2020 11:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po ročním čekání jsme se konečně dočkali a streamovací služba Stadia dorazila vedle dalších sedmi evropských zemí včetně Slovenska i do České republiky. Od streamovaného hraní poskytovaného Googlem se očekávalo mnohé, ale Stadia nakonec nezpůsobila žádný větší převrat. Nyní si ji můžete sami docela pohodlnou cestou vyzkoušet a zjistit, jestli je cloud gaming něčím pro vás.

Základní účet ve službě Stadia je zdarma a postačí vám k němu účet na Gmailu. Po přihlášení se můžete okamžitě pustit do hraní dvou her, které jsou zdarma pro všechny uživatele Stadie – Destiny 2 a Super Bomberman R Online. Ihned si tak vyzkoušíte přednosti a úskalí streamovaného hraní.

zdroj: Stadia.com

Z předností vypíchněme fakt, že hry nemusíte stahovat, jelikož běží na vzdálených serverech, takže bez čekání skutečně okamžitě zapínáte hru a hrajete. Druhou předností je možnost hrát hry běžící na Stadii na mnoha zařízeních od stolních počítačů přes notebooky až po telefony, protože váš hardware je pro chod her vlastně irelevantní. Navíc můžete v rukou třímat svůj oblíbený gamepad od Xboxu, PlayStationu či Switche, protože se Stadia neomezuje pouze na svůj vlastní ovladač, který bude v ČR navíc nedostupný…

K úskalím streamovaného hraní patří především nároky na kvalitu a rychlost vašeho internetového připojení. Google tvrdí, že potřebujete alespoň 10 Mb/s (další tipy zde), s čímž si ale rozhodně nemůžete myslet na 4K HDR v 60 FPS. Základní účet vám ostatně ani takovou možnost nenabízí, a budete-li po ní toužit a máte-li na ni internet, musíte sáhnout po předplatném Stadia Pro.

Jeho první měsíc máte k vyzkoušení zdarma, poté si měsíčně připravte 259 korun. Získáte tak přístup k desítkám her v knihovně, jejíž obsah se měsíc co měsíc obmění. Momentálně v předplatném najdete hry jako Hitman 2, Into the Breach, PUBG, Sniper Elite 4 či kompletní sérii SteamWorld.

zdroj: Stadia.com

S oběma účty si rovněž můžete kupovat hry jako v běžném obchodě a hrát je poté na libovolných podporovaných zařízeních. Na Stadii vyšly novinky jako Assassin's Creed Valhalla, Baldur's Gate III, Immortals Fenyx Rising, Doom Eternal a nebude chybět ani Cyberpunk 2077. Stadia se nevyhýbá slevám, takže můžete ukořistit třeba ultimátní edici Borderlands 3 za dvě stovky nebo o stovku dráž Zombie Army 4: Dead War.

Adam neváhal a hned, jak se včera v podvečer Stadia uvolnila pro český trh, vyzkoušel její možnosti. Požádal jsem ho o kratičký komentář z prvních dojmů, a dovolte mi tedy předat mu na dva odstavce slovo:

„Stadia funguje. Na pracovním notebooku s integrovanou grafickou kartou, v Chrome, funguje. Zatím jsem zkoušel Hitmana (zadarmo v rámci Stadia Pro) a až na jedno malinké cuknutí jsem nepostřehl nic podezřelého. Agent 47 byl perfektně responzivní a upřímně jsem si nevšiml ani žádných artefaktů či jakéhokoliv snižování rozlišení. Nic jsem si neměřil ani nesrovnával, od toho tu bude později analýza od našeho hardwarového experta Jirky, ale čistě pocitově mi přišly loadingy jako na SSDčku. A nastavení grafiky jako na výkonném počítači na nejvyšší detaily.

První stručné dojmy jsou tak prosté: Hitman se mi na Stadii hrál, působil a vypadal prakticky, jako bych ho hrál lokálně, nikoliv streamovaně. Pořád je to ale jen chvilka s Hitmanem, de facto logickou puzzle hrou. Stadia nabízí i tituly jako Sekiro, Doom, Borderlands 3 nebo třeba Grid. Teprve tam se kvalita Stadie (a mého internetového připojení) projeví naplno.“

Díky, Adame. Ještě dodám, že Adam hrál s internetovým připojením dosahujícím 170 Mb/s download a 50 Mb/s upload. Jak už zaznělo výše, techničtější rozbory přenecháme Jirkovi, který vám spíš než já vysvětlí, jak je to s tou náročností na připojení.

V tuto chvíli buďme vděční za to, že si Stadii můžeme vyzkoušet hned teď. Vstup se dvěma hrami nestojí nic a první měsíc máte zdarma přístup i ke knihovně z předplatného. Na vlastní kůži tak můžete zjistit, zda vám hry poběží v nějaké rozumné kvalitě. A pokud ne, vydržte chvilku na Jirkův test, který vám prozradí, jaké internetové připojení potřebujete pro pohodlné hraní.