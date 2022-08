Srpnové novinky pro Game Pass zahrnují Ghost Recon i tycoony

3. 8. 2022 13:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Máme tu nový měsíc, což obvykle znamená novinky v oblasti předplatných služeb. A dneska se podíváme na zoubek tomu, co nabízí Microsoft. Během srpna do jeho Game Passu hry přibydou, některé z něj naopak ubydou, však to znáte.

Už včera předplatné pro Xbox, PC i cloud rozšířila pět let stará kooperativní střílečka Ghost Recon Wildlands. V době vydání u nás od Honzy Slavíka v recenzi dostala šestku, přičemž kritizoval především malou rozmanitost úkolů a hloupou AI, takový Adam Homola pro ni ale má slabost. Navíc jde o jednu z těch her, které Ubisoft v předchozích letech podporoval, jak se dalo.

Dalším přírůstkem do Game Passu bude žhavá novinka v podobě tycoonu Two Point Campus, nejnovější hry od tvůrců Two Point Hospital, kde si tentokrát namísto nemocnice postavíte univerzitu svých snů. Dočkáte se jí 9. srpna ve všech verzích předplatného od Xboxů přes PC až po cloud.

Zítra, 4. srpna, do Game Passu na PC přibude logická hra Shenzhen I/O, na všech svých zařízeních si pak můžete vychutnat arkádové závody Turbo Golf Racing. Příští týden ve čtvrtek 11. srpna předplatné obohatí další trojice titulů: Cooking Simulator (cloud, Xbox a PC), tahové RPG Expeditions: Rome (PC) a obchodnická realtimová strategie Offworld Trading Company (PC).

Předplatitelé vyšší verze Xbox Game Pass Ultimate se v průběhu měsíce mohou těšit na speciální kostým do Fall Guys, upgrade pro Skate 3 a speciální obsah do The Elder Scrolls Online.

Co se týče odcházejících, v polovině měsíce z Game Passu zmizí pětice her: netradiční akční RPG spojené s randícím simulátorem Boyfriend Dungeon, diablovka Curse of the Dead Gods, karetní Library of Ruina, předběžný přístup vesmírného simulátoru života Starmancer a vláčkový tycoon Train Sim World 2. Všechny zmíněné se s předplatným rozloučí 15. srpna.