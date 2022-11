Soudce a kat jménem EA: Série Project Cars končí

9. 11. 2022 11:14 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tak se nakonec stalo to, čeho se mnozí mohli obávat. Společnost Electronic Arts ukončuje vývoj výborné závodní série Project Cars poté, co se ke značce dostala loni v únoru při akvizici studia Codemasters (to zase koupilo tvůrce série Slightly Mad Studios koncem roku 2019).

Není to sice vyloženě veřejná informace, ale snad můžeme renomovanému webu Games Industry věřit, že se opravdu dostal k internímu vyjádření mluvčího společnosti EA, ze kterého jistě nebude mít radost značná část vývojářů (ve Slightly Mad před akvizicí pracovalo na 150 zaměstnanců).

„Dnes jsme interně oznámili aktualizaci našeho závodního portfolia. Po vyhodnocení dalšího titulu Project CARS a jeho dlouhodobého růstového potenciálu jsme se rozhodli zastavit další vývoj a investice do této série,“ zaznívá údajně v interním oznámení.

„Taková rozhodnutí jsou velmi těžká, ale umožňují nám zaměřit se prioritně na oblasti, kde máme podle našeho názoru největší šanci vytvořit zážitky, které si fanoušci zamilují. Soustředíme se na naše silné stránky v závodním portfoliu, zejména na licencované značky a zážitky v otevřeném světě, a rozšiřujeme naše franšízy tak, aby byly více sociálně orientované s dlouhodobými živými službami, které zapojí globální komunity.

„Hry jsou jádrem sportovní a závodní zábavy a s měnícími se očekáváními fanoušků si uvědomujeme, že je třeba rozvíjet naše hry nad rámec čistého hraní a poskytovat fanouškům zážitky, které mohou také sledovat, vytvářet a spojovat se se svými přáteli.“

Mluvčí rovněž všechny obeslané ubezpečil, že dotčeným vývojářům se najdou nové pozice v rámci EA Sports a vývoje závodních her, případně kdekoliv jinde, kde to bude možné. Pro fanoušky Project Cars je to každopádně velká rána, navíc ne první, když první dva díly byly nedávno stažené z prodejů vlivem vypršení a neprodloužení licencí.

Je otázka, jak to bude s dalšími značkami. Pod Codemasters spadala arkádová série Dirt a simulační série Dirt Rally. Zejména existence druhé jmenované by mohla být ohrožená faktem, že Codemasters, či spíše tedy Electronic Arts, je nově vlastníkem práv na videoherní zpracování soutěže WRC (minulý týden vyšlo úplně poslední WRC Generations od studia Kylotonn). O budoucnost F1 se snad bát nemusíme, ale je otázka, co třeba takový Grid...

Uvidíme taky, jak dopadne nové Need for Speed Unbound, které vyjde již za pár týdnů a tvůrci v něm vsadili na velmi divokou kartu animovaných efektů. Rozhodně se nedá říct, že by série v posledních letech nějak zářila, ale EA s ní zjevně má stále svatou trpělivost.