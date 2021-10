Další závodní hra od Codemasters bude jejich největší a nejambicióznější

11. 10. 2021 10:59 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Nikdo neví, co v následujících letech čekat od studia Codemasters. Bylo totiž odkoupeno společností Electronic Arts a změnit se může prakticky cokoliv. Budeme stále každý rok dostávat nové formule F1? Dočkáme se dalších Dirtů? Bude vycházet i Dirt Rally, když studio před časem ukořistilo práva na WRC platná od roku 2023? Jak to bude se sérii Project CARS, jejíž tvůrce pro změnu koupilo samotné Codemasters? A mohlo by se stát, že by EA svěřilo právě tomuto studiu další díl Need for Speed?

Ať už v Codemasters pracují na čemkoliv, bude to obrovské a ambiciózní. Prozradily to nové pracovní inzeráty lákající na jejich největší hru za posledních deset let. Inzeráty se zároveň zmiňují (díky za upozornění webu Exputer) o tom, že hra DiRT 5 končí svůj životní cyklus. Takže by s o něco větší pravděpodobností mohlo jít o další díl, přičemž naznačovaná velikost a ambicióznost by třeba mohly znamenat, že by šlo o hru s otevřeným světem konkurující Forze a The Crew. Něco takového by v EA určitě rádi.