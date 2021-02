Budoucnost závodních her je nejistá. EA chystá změny v sériích od Codemasters

3. 2. 2021 12:20 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Pokud se akcionáři nakonec dohodnou, pak by k akvizici studia Codemasters za 25,87 miliardy korun vyplacených společností Electronic Arts mělo dojít mezi dubnem a červnem. Portfolio závodních her EA by se tím razantně rozrostlo o série Dirt, Dirt Rally, Grid, Project Cars, licencované formule F1 a od roku 2023 také o licencované rally WRC.

Samo EA dosud vlastní závodní značky Need for Speed, Burnout a Real Racing, přičemž pouze první jmenovaná je dodnes aktivní (a sama se sebou tak trochu zápasí). EA ale po akvizici Codemasters počítá s větší kadencí závodních her, i když cílí překvapivě pouze na jednu ročně.

Mně to přijde málo, když každý rok vychází nové F1, ke kterým se tu a tam přidají Dirty, Needy, Project Cars a časem i WRC. Ale možná se jen v EA nechtějí před akcionáři ohánět sliby, které by nemuselo být tak snadné plnit, zatímco jedna hra ročně je s takovým portfoliem docela jistota. EA navíc vidí možnost, jak sériím od Codemasters zajistit růst.

„Série Dirt a Grid jsou plné úžasných her, ale žádná z nich nevyužívá možností velkého vydavatele a silného marketingu, které jsme schopní dodat my. Tam je podle nás prostor pro růst. Nemluvě o talentu, který může pomoci našim Need for Speed a Real Racing. Jsme si vědomi, že nejde o tak velký byznys jako v případě FIFA, ale zároveň víme, že máme neuvěřitelnou příležitost vlastnit vesměs všechny závodní značky,“ prozradil provozní ředitel EA Blake Jorgensen v rozhovoru s investory doprovázející finanční zprávu (díky IGN).

EA má zároveň touhu promítnout do her od Codemasters svou vlastní dlouhodobou podporu. „F1 plus dlouhodobý servis plus náš silný marketing je velká příležitost,“ dodává Jorgensen, přičemž podobný servis by se jistě dal aplikovat i na další hry, třeba WRC. Vyplývá z toho, že se hry od Codemasters s přechodem pod Electronic Arts změní a těžko říct, zda k lepšímu.

Všichni víme, jak se série Need for Speed už několik let marně snaží najít pevnou půdu pod nohama. Možná se jí s příchodem vývojářů z Codemasters vrátí dávná sláva, možná se hry od Codemasters zhorší. Zároveň se objevuje naděje na další hru ze série Real Racing, možná i Burnout, a kdo ví, co máme čekat od mobilní Project Cars Go. Budoucnost závodních her je teď dost nejistá.