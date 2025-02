Remastery Age of Empires II a Age of Mythology míří na PlayStation 5

5. 2. 2025 14:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Když šéf Xboxu Phil Spencer nedávno prohlásil, že exkluzivity pro Microsoft nadále nejsou cesta, myslel to vážně. Na PlayStation 5 teď míří dvojice výsostných strategií – remastery Age of Mythology: Retold a Age of Empires II: Definitive Edition. Vedle toho se pro tuto dvojici na všechny platformy chystá hned několik nových rozšíření.

Age of Mythology: Retold na PS5 vyjde 4. března. Loňský remaster strategické klasiky z roku 2002 nabízí neotřelé osvěžení formulky, kde se místo starověkých národů pouštíte do budování a boje s panteony řeckých, severských, egyptských a atlantských panteonů.

Na všech platformách se pak ve stejný den mýtická strategie dočká také datadisku Immortal Pillars, inspirovaného čínskými legendami. Čeká na vás rovnou 12 bohů s unikátními schopnostmi, nové mýtické jednotky, příběhová kampaň o devíti scénářích a sedm nových map.

zdroj: Microsoft

Verze pro PC, PS5 a Xbox Series X/S by od téhož momentu měly dostávat updaty zároveň, pustit se můžete i do multiplayeru s hráči a hráčkami z ostatních platforem.

Vedle toho na PlayStation 5 letos na jaře zamíří také Age of Empires II: Definitive Edition, tedy oprášená verze legendární strategie z roku 1999 se všemi tehdejšími rozšířeními, vylepšenou grafikou, cross-playem a tak dále.

I její vydání na konzoli ze stáje Sony má doprovodit nové DLC na všech platformách. Microsoft v tomto případě nebyl příliš konkrétní, ale můžete se těšit na nový obsah a také nové hratelné civilizace v žebříčcích.

A úplně se nezapomnělo ani na Age of Empires IV. Byť se na PS5 zatím nepodívá, v letošním roce by se mělo dočkat dvojice rozšíření zaměřených na znovuhratelnost a kratší, intenzivnější zážitky. První z nich, Knights of Cross and Rose, má dorazit během jara a nabídnout dvojici armád inspirovaných historickými předobrazy, společně se singleplayerovým módem, který má prověřit schopnosti těch nejprotřelejších stratégů.

Microsoft minulý týden oznámil, že se na PS5 chystá také Forza Horizon 5. Už v loňském roce na konkurenční konzole vyslal průzkumnou čtveřici v čele se Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Grounded a Pentiment. Na jaře se na PlayStation vedle strategické dvojice výše vydá také Indiana Jones and the Great Circle a Doom: The Dark Ages, do budoucna se pak počítá s The Outer Worlds 2.

Ze zatím neoficiálních spekulací se prý uvažuje o tom, že by se na PS5 mohlo vydat třeba i Halo: The Master Chief Collection nebo Microsoft Flight Simulator. Šéf Xboxu Phil Spencer se nedávno nechal slyšet, že žádná hra od Microsoftu nemá zakázaný vstup na PlayStation nebo Switch.