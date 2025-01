Microsoft dává cennou značku konkurenci. Forza Horizon 5 míří na PlayStation

Šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer nedávno nelhal, když říkal, že žádná z jejich her nemá zakázaný vstup na PlayStation. Firma pomalu upouští od exkluzivit a staví se více do role vydavatele. Svědčí o tom třeba i čerstvé oznámení, že na jaře na konkurenční konzoli vyjde simkáda v otevřeném světě Forza Horizon 5. Další cenná značka, která byla kdysi exkluzivitou zelené stáje, se tak podívá ke konkurenci.

This Spring, the Horizon Festival arrives on PlayStation 5.



Start your adventure with cross-play on all platforms. pic.twitter.com/sLu9LZwV54