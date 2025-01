Fanoušci Xboxu by se měli začít ptát: „Kam kráčíš, Microsofte?“

27. 1. 2025 13:30 | Komentář | autor: Aleš Smutný

„Tohle je Xbox. A tohle je také Xbox. I tohle je Xbox!“ Reklama Microsoftu na Xbox z listopadu loňského roku vyvolala hlavně řadu úsměvů. Reklama vám bezelstně tvrdila, že Xbox je váš mobil, vaše PC, váš laptop… a ano, na maličkou chvíli se objevil i opravdový Xbox! Jenže poselství za reklamou na streamované služby je pro fanoušky dnes již tradiční konzole spíš temné. Microsoft totiž podle všech indicií s Xboxem do budoucna moc nepočítá.

První věc, která je na odstřel, a která asi nejvíce naštve ty opravdu skalní příznivce Xboxu, je ztráta exkluzivit. To mi osobně přijde jako to nejmenší, protože už když jsem měl Xbox 360, bylo mi upřímně jedno, jestli si mohou hru z mojí konzole zahrát i ti, kteří vlastní PlayStation 3 – a to bylo období pořádných konzolových válek. Je nesmysl svazovat svou identitu se značkou elektroniky a pouštět se do nesmyslných pří ve smyslu: „Kdo má víc?“

Na druhou stranu, oslabení pozice Xboxu z hlediska exkluzivit naznačuje, že se Microsoft chce zbavit břemene v podobě nákladné výroby konzolí. Což je s výjimkou právě Xboxu 360 segment, kde dlouhodobě prodejně zaostává za konkurencí. Pozici, že chce Microsoft aktuálně dávat mnohem víc prostoru multiplatformním titulům, nyní opětovně potvrdil Phil Spencer, šéf divize Xbox: „Není důvod omezovat naše hry v tom, aby šly na jiné platformy, našly své hráče a přinesly nám tak obchodní úspěch.“

Tady hovoří čistě jako vydavatel a dává to smysl. Vydavatel chce oslovit co nejvíc hráčů a nabízet hry na co nejširším množství zařízení. Nedává to ovšem smysl, pokud chcete posilovat svou hardwarovou značku, která se v této generaci může opírat v rámci konkurenčního boje jen o hry, které si jinde nezahrajete. Ve zkratce: pro Microsoft jakožto vydavatele je Xbox spíš přítěží. Spencer to svými dalšími slovy nepřímo potvrzuje.

„Game Pass je důležitou součástí toho, jak se hraje na naší platformě, ale držet hry pryč od jiných platforem? Nemyslíme, že to je cesta. Pro nás ne. Nefunguje to pro nás.“ Tím jen podtrhuje úmysl Microsoftu nabídnout své tradiční značky i na PlayStationu a Nintendu Switch.

Ostatně, cestou multiplatforem se vydalo už kvarteto her vydaných na PlayStationu: Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush a Sea of Thieves. Šlo samozřejmě spíš o testování vody, protože žádná z her není tradičním rodinným stříbrem, ale třeba Sea of Thieves bylo dlouho střeženým pokladem. Přechod na PlayStation se podle všeho ale vyplatil, protože šest let starou hru si během prvního měsíce na PS Store koupilo přes milion hráčů. Je dobré také nezapomenout, že například hit loňské zimy, Indiana Jones and The Great Circle se na jaře také chystá na PS.

Navíc, další hry budou následovat. Ačkoliv to Xbox Developer Direct příliš neakcentoval, na PlayStation 5 se vydá Ninja Gaiden 4 a Ninja Gaiden 2 Black (vydávané Microsfotem) i Doom: The Dark Ages (kompletně vlastněný Microsoftem). A znovu – z hlediska vydavatele a z hlediska byznysu to zjevně dává smysl, tím spíš, že je Microsoft permanentně rozkročený mezi Xboxem a PC, a to i skrze svůj největší obchodní tahák, kterým je Game Pass. Jen z toho všeho začíná vycházet, že se z Xboxu (té konzole, ne vašeho mobilu, handheldu, ledničky) stává trochu nechtěná koule na noze.

Je to vlastně smutná myšlenka, když si uvědomíte, jak dominantní pozici měl X360 a jak tehdy určoval i popkulturní trendy. Pozice „třistašedesátky“ byla nesmírně silná a zdálo se, že jen obtížně může tohle postavení něco ohrozit… dokud nepřišla série přešlapů s Xboxem One a naprosté převálcování ze strany PlayStationu 4. Od té doby má Xbox problém se uchytit na globálním trhu alespoň v podobné míře, jako se mu to povedlo před dobrými dvaceti lety.

zdroj: vlastní video redakce

Jistotě hráčům věrným značce konzole nepřidávají ani zprávy o tom, že na důležitých trzích Microsoft omezil distribuci konzolí, a to i během vánoční sezóny, kdy třeba v Polsku prakticky nebylo možné sehnat Xbox Series X. Nutno říct, že to navazuje na zákulisní tamtamy, že se Microsoft chce s Xboxem stáhnout z evropského trhu – a koreluje s výše zmíněnou reklamou, která rozsévá myšlenku, že nejen Xbox je Xbox.

Pokud bych tedy měl odpovědět na otázku položenou v titulku, nepotěším asi majitele Xboxu, mezi které také patřím. Microsoft kráčí k budoucnosti, kde dominuje hraní v cloudu, předplatitelská služba Game Pass a vydávání multiplatformních her ze stáje Microsoftu. Ostatně, investice do jednotlivých studií rozhodně nebyly malé a obrovský obchod, kterým byl nákup Activision Blizzardu, se prostě musí něčím zaplatit.

To, že Xbox není pro Microsoft prioritní, naznačuje i fakt, že zatímco Sony představila svou mezigenerační konzoli PlayStation 5 Pro, Microsoft do hardwarového segmentu momentálně zjevně nechce investovat dál. Půlgenerační Xbox Series tak v plánu není, Spencer nicméně nedávno opět naznačil, že už dlouho sní o vlastním handheldu.

Asi můžeme s jistotou říct, že se pole konkurenčního boje mezi Microsoftem a Sony opět promění a každý už pojede po vlastní, velmi specifické ose. Ostatně, i co se týče předtím zdánlivě nedotknutelné pozice Starfieldu, Phil Spencer jasně nejasně na otázku: „Můžete mi říct, že Starfield zůstane jen na Xboxu?“ odpovídá: „Ne.“