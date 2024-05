Proč se neprodává Hellblade 2? „První viník je Game Pass,“ poukazuje vývojářský veterán

28. 5. 2024 11:14 | Téma | autor: Aleš Smutný

Téma toho, jak moc se hraje či spíše nehraje Hellblade 2 na Steamu je diskutované z mnoho úhlů pohledu. V rámci debaty na síti X přispěl několika názory i David Goldfarb, který založil studio The Outsiders (naposledy Metal: Hellsinger). Jedním dechem je ale třeba dodat, že Goldfarb je mnoha bitvami ošlehaný veterán vývoje – v DICE pracoval na Battlefield: Bad Company 1 a 2, Battlefieldu 3 nebo Killzone 2.

Původně Goldfarb reagoval na tvrzení, že za malými čísly Hellblade 2 je „tiktoková Fortnite generace“. Goldfarb na toto přímo reaguje: „Ne, začít musíte u Game Passu. Potom je tu nulový marketing. A pak, ať se vám to líbí nebo ne, fakt, že jde o niche hru (krátká herní doba, příběhová, bez multiplayeru, samotné téma hry).“

Samozřejmě, jak už to na X bývá, tohoto se chytilo několik lidí a začali diskutovat o naprosto každém Goldfarbově tvrzení a ten chvíli i odpovídal. Nejzajímavější jsou samozřejmě náznaky ohledně Game Passu, se kterým má sám zkušenosti jakožto tvůrce.

zdroj: vlastní

Na poznámku, že niche (tedy produkt zaměřený na velmi malé spektrum publika) charakter hry hrál největší roli a Goldfarb na to odpovídá „Game Pass vám na PC doslova pozře veškeré publikum, hlavně pokud jde o příběhovou hru bez znovuhratelnosti.“ A ačkoliv u Hellsingeru není znovuhratelnost nulová, je jasné, že tady už mluví ze své vlastní zkušenosti, byť asi nemůže mluvit naplno.

Na to samozřejmě reagoval další dotaz, proč vydávali na Game Passu Metal: Hellsinger, když je tak proti této platformě. Odpověď je jasná: „Nebyl jsem proti, dokud jsme tam hru nevydali a neviděli, co to udělá s prodeji.“

Nemusí se to zdát být jako mnoho, ale vývojáři jsou ohledně faktu, zda se jim vůbec zařezení do Game Passu vyplatí, velmi skoupí na slovo. Hlavním důvodem je samozřejmě asi smluvní podmínka, že se k tomuto nebudou vyjadřovat. Nicméně, dá se říct, že jak Microsoft, tak samotná studia teprve zjišťují, jak se ekosystém předplatného na hry může a bude chovat – jak ve smyslu výdělků pro Microsoft, tak pro samotné hry. A jak naznačuje Goldfarb, pro některé může být účast v Game Passu spíš finančním břemenem.

zdroj: Funcom

Bohužel, nevíme, kolik studia za vydání v Game Passu dostávají, ale pokud nejde o first party tituly Microsoftu, je jasné, že se vzdávají velké části výdělků z ostatních platforem. Pro Ninja Theory, tvůrce Hellblade 2 tohle samozřejmě nemusí být problém. Tady se holt musí počítat s tím, že s Game Passem logicky přicházejí nižší prodeje na Steamu (i když, to si možná říkali už rozpuštění Tango Gameworks se svým Hi-Fi Rush). Ovšem studia, která pod provozovatele Xboxu a Windows nespadají si budou muset víc rozmýšlet, zda je pro ně ekonomicky výhodné mít okamžitý přínos peněz od Microsoftu a nebo se spolehnou na tradiční formy prodeje.