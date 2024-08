Age of Mythology: Retold – recenze příkladného strategického remaku

Strategická série Age of Empires si na začátku milénia dala krátkou odbočku od historicky přesného ztvárnění starověkých a středověkých bitev, kdy nás zavedla do světa mýtů a pověstí, ve kterém měří síly hrdinové z bájí a fantaskní folklórní monstra. Teď se Age of Mythology: Retold vrací ve slušivém remaku a okamžitě se řadí po bok Age of Empires II: Definitive Edition jako úžasná a moderní předělávka strategické klasiky, která stejně jako mýty ani po letech neztrácí nic ze své přitažlivosti.

Osobně příběhovou kampaň Age of Mythology řadím vedle Warcraftu III mezi jednu z nejlepších. Parafráze na starořecké, egyptské a severské eposy mi před více než dvaceti lety naprosto učarovaly. Velkou měrou tomu pomohly nápadité mise a skutečně epické výjevy mýtických bitev i ničivé božské moci.

Jsem až překvapený, jak bouři času celá hra skvěle odolala. Herní mechanismy jsou i dnes ostré jako břitva, a přitom komplexní, plejáda jednotek úžasně nápaditá, scenérie malebné a rozmanité. Vrcholem je pak čtveřice asymetrických národů, kdy se za každý hraje trochu jinak.

Diova všmohoucnost

Pokud jste nikdy AoM nehráli, může se na první pohled oproti běžným „Ageům“ zdát, že je nabídka národů chudá. Jenže se navzájem liší mnohem více než libovolné reálné civilizace v pozdějších dílech.

Krom jiného je unikátní přístup každé frakce k „těžbě“ božské přízně, čtvrté hlavní suroviny vedle jídla, zlata a dřeva. Zatímco univerzální Řekové jsou asi nejstandardnějším zástupcem, který získává přízeň bohů modlením vesničanů u chrámů, Egypťané už musí stavět impozantní monumenty, které vzácnou surovinu v pravidelných intervalech generují.

Seveřané si úctu panteonu doslova vydobývají bojem a Atlanťané zase ve vzpomínce na potopenou domovinu spoléhají na rozšiřování území stavbou městských center, která mají k dispozici o věk dřív, vděk bohů pak získávají orákula. Přízeň pak potřebujete k nákupu mýtických jednotek podle toho, jakého boha jste zvolili jako patrona při začátku hry a postupu do dalšího věku.

Age of Mythology mnohem více sázelo na trojúhelník kámen-nůžky-papír, ze kterého se stal vlastně pentagon, protože pěchotu, střelce a jízdu rozšiřují právě mýtické jednotky a hrdinové, již si s nimi hravě poradí. Armády byly mnohem menší než v jiných dílech, a to nejen díky přísně zastropovanému populačnímu limitu, ale hlavně kvůli faktu, že silnější jednotky zabíraly i dva, tři body populace. Více tak záleží na konkrétní skladbě armády než na početní převaze.

Jinak je hratelnost velmi povědomá: V centru města vyrábíte vesničany, kteří těží suroviny, za ty nakupujete a vylepšujete jednotky, stavíte výrobny a technologické budovy, postupujete do dalších věků, které vám odemykají nové jednotky a výzkumy a v mezičase se snažíte zničit své protivníky.

Age of Mythology ale do důvěrné známého lektvaru přidává třeba mocné relikvie, které vaší civilizaci a jednotkám propůjčují nezanedbatelné bonusy, a hlavně božské schopnosti. A tady se dostáváme k prvním novinkám, které Retold přináší.

Hněv Ra

V původní hře jste totiž (většinou) mohli seslat každou schopnost jednou za hru. To znamenalo, že jste si třeba extrémně mocný meteorický roj šetřili na skutečně poslední a zoufalou bitvu. Některé síly tak byly poměrně k ničemu, protože třeba Diův blesk sice zabije jednu jednotku, ale smrt jediného panáčka je v kontextu celé hry zanedbatelná.

Age of Mythology: Retold formuli mění - mocná kouzla můžete používat i vícekrát s tím, že první seslání je zdarma a za všechna ostatní pak platíte poměrnou cenu v přízni, která se s každým použitím exponenciálně zvyšuje.

Dopad na hru a na její zábavnost to má obrovský! Božské síly konečně nejsou jen pozlátko, které využijete jednou za hru a dost, ale jde o zásadní strategický prvek, který zásadně ovlivňuje každý zápas. Ničivé schopnosti jsou kvůli vysoké ceně pořád poměrně vzácné, takže nemusíte mít strach, že na vás budou létat tornáda co pět minut, ale zásadně byly vyvážené různé posilovací síly a podpůrné ekonomické nakopávače.

Rázem tak někteří bohové, na které se kvůli slabým schopnostem právem zapomínalo, začínají být hratelní a zábavní. Však proč si za patrona nezvolit Héfaista a nevyvolat si klidně tři magické valuty na suroviny, které vám pravidelně přidávají nezanedbatelné množství bohatství. Nebo hrát za kočičí bohyni Bastet a posilovat své mýtické jednotky víckrát než jednou za hru.

Moudrost Atény

Citlivý zásah ale dostalo mnohem víc aspektů hry než jen božské schopnosti. Téměř každá jednotka prošla poctivou matematickou analýzou a úpravami. Mnohem více jednotek má co říct i v pozdějších fázích hry (třeba dříve směšná sfinga udělá pořádný čardáš i v řadách šampionů) a získaly nové nebo přepracované schopnosti. Najednou tak existuje mnohem více způsobů, jak Age of Mythology: Retold hrát, a všechny jsou zábavné. Často v podstatě omylem objevíte novou a zajímavou strategii, která v původní hře jednoduše nefungovala.

Jen namátkou můžu zmínit další změny: Třeba k ohnivým lodím se dostanete o věk dřív, takže rychlá námořní expanze má najednou smysl. Egyptské monumenty můžete posílit díky knězům a krom rychlejšího generování přízně zlepšují výnos i okolním ekonomickým budovám. Důležité ale je, že každičká úprava dělá hru zábavnější a variabilnější.

Díky navýšenému populačnímu limitu jsou i bitvy mnohem impozantnější a nový grafický kabátek dělá z každého střetu epickou podívanou. Severské dlouhé domy se bortí pod mocnými údery kolosů, kyklópové kyji rozhazují řady berserků jako Sauron na začátku Společenstva prstenu, lesní požár mocné Freyi spaluje stromoví, aby uvolnil průchod vpádu do zad nepříteli. Souboje jsou divoké a nespoutané, až oči přecházejí.

Už u původního Age of Mythology jsem zbožňoval, jak se mění vizuál jednotek s jednotlivými vylepšeními. Jak postupně zkoumáte měděné, bronzové a železné zbraně, zbroj i štíty, tak i vojáci dostávají novou výbavu. Stejně byla radost pohledět na nablýskané nové uniformy pokaždé, když jste vylepšili jednotku jako takovou. V novém enginu vyniknou rozdíly mnohem více.

Okamžitá rozeznatelnost druhů jednotek je jeden z klíčových prvků dobré realtimové strategie. Potřebujete jasně a hned odhadnout přibližnou skladbu nepřátelské armády, která se na vás valí, abyste dokázali včas zareagovat a prioritizovat největší ohrožení. Age of Mythology: Retold se to daří na jedničku s hvězdičkou, a to se ani nemusíme bavit o nádherných mýtických jednotkách, které jako by vyskočily ze stránek Homérovy Iliady. Hra zkrátka vypadá parádně a přitom si zachovává osobitý, jasně rozeznatelný styl.

Lokiho prozíravost

Krásnější, vyváženější, epičtější. Co dál? Tak třeba nový věk? Ano, v Age of Mythology: Retold se můžete dostat do pátého věku zázraků, když postavíte jeden z divů světa. V původní hře výstavbou extrémně drahého monumentu začal desetiminutový odpočet. Pokud jste stavbu ubránili, čekalo vás vítězství. Retold tento koncept zásadně mění, na čas ani bránění se nehraje, ba naopak začne pravé apokalyptické tóčo.

Div vám totiž extrémně zlevní božské schopnosti, takže si opravdu můžete vyzkoušet, jak by vypadal ragnarök. Najednou už budete mít dostatek přízně na seslání vln meteoritů, přivolání hned několika devastujících draků Nidhoggů. Konec hry nastává v zemi spálené ohněm a rozorané ničivým zemětřesením.

Remake také myslí na nováčky a hráče na konzolích. Můžete své vesničany, podobně jako v konzolové verzi Age of Empires II, nechat řídit umělou inteligencí. Jen si dynamicky vyberete z několika nabízených profilů a hra už sama přiřadí řemeslníky k těžbě surovin. Nemusíte se tak zabývat mikromanagementem, jen v nabídce zvolíte například defenzivní profil a nevolníci budou rázem kácet více dřeva, nebo si vyberete profil vhodný pro třetí věk a více vesničanů půjde kutat zlato.

Možná to působí jako zjednodušení, ale produkční profily jsou čistě dobrovolné a ušetří práci těm, které budování ekonomiky moc nezajímá a chtějí třeba hlavně bojovat s armádami.

Kronova nesmrtelnost

Kdybych měl na Age of Mythology: Retold drobnohledem hledat chyby, určitě nějaké najdu. Občas zazlobí pathfinding - hlavně větší jednotky se umí zmateně zaseknout v klaustrofobických uličkách měst. Je obrovský rozdíl v umělé inteligenci ve skirmishi na střední a vysokou obtížnost, kdy na té první se počítač ani nedokáže efektivně vylodit na jiný ostrov, zatímco na té druhé už vám začnou až extrémně zatápět. Taky bych si přál, aby vojáci nemlátili do budov mečem a třeba přezbrojili na pochodně.

