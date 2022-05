Producentce Greedfall 2 se tak stýskalo po hrách od BioWare, až si vytvořila vlastní

26. 5. 2022 18:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Šéfka francouzského studia Spiders Jehanne Rousseau miluje hry od BioWare. RPG s důrazem na dobře napsané postavy jí v suchu po Mass Effectu a Dragon Age chyběla natolik, až se rozhodla vytvořit vlastní. Nijak tedy nezastírá, že Mars: War Logs z roku 2013 bylo odpovědí na Mass Effect, Greedfall před třemi lety měl pak být poctou sérii Dragon Age.

Z neskrývané inspirace vznikl ve Francii svébytný žánr, jehož nejnovějším přírůstkem má být čerstvě oznámené pokračování Greedfall 2: The Dying World. Do své družiny si budete moct přibrat až sedm postav (oproti pěti v prvním díle), které tentokrát budete moct dokonce ovládat. „Pořád se přibližujeme našemu vzoru. Naším cílem je dodat hráčům, kteří milují hry od BioWare, možnost vydat se do jiného světa s jiným zasazením,“ vysvětluje Rousseau v rozhovoru pro IGN.

Designové inspirace pro systémy a mechanismy jsou tedy evidentní, právě zasazení ale hry od Spiders od předloh odlišuje. Greedfall sice obsahuje prvky fantasy, jinak se ale odehrává v alternativním 17. století, kde se obyvatelé potýkají s nástrahami moru a kolonizace.

Druhý díl bude dějově předcházet tomu prvnímu, kdy hlavní hrdina či hrdinka patří k původním obyvatelům magického ostrova Teer Fradee, přičemž je osud zavede na kontinent Gacane, jehož národy se chystají vydat na dobyvačné výpravy.

Rousseau vnímá komplikovanost a určitou kulturní citlivost námětu, tým si tak musí dělat poměrně poctivou rešerši, zároveň si ale neklade za cíl převyprávět skutečné události ve fantasy kulisách.

Greedfall 2: The Dying World bude mít díky úspěchu prvního dílu výrazně větší rozpočet, což týmu umožní značně zvětšit mapu – na kontinentu se tak setkáte s větším množstvím zemí a s nimi propojenými frakcemi.

„Samozřejmě nebudou chybět romance, příběhy a úkoly pro vaše parťáky. Soustředíme se na ně ještě víc než v případě první hry, protože byly evidentně něčím, co hráče a hráčky bavilo. Zaměřili jsme se na příběh, na větší množství obsahu kolem členů družiny a ujišťujeme se, že si k nim během hry budete moct vytvořit hluboký vztah,“ zdůrazňuje Rousseau.

Komplexnější by ale měl být i soubojový systém – v tomto případě si dle producentky Spiders půjčují z dalšího kousku z klenotnictví BioWare: Star Wars: Knights of the Old Republic a jeho realtimových soubojů s pauzami. Rousseau uznává, že parťáci v prvním Greedfallu často nebyli těmi nejostřejšími pastelkami v penále, umělá inteligence by tak v druhém díle měla trochu zbystřit. Během běžných potyček by si většinu času měli dokázat poradit sami, u tužších soubojů a bossů už ale bude nutné hru pozastavit, taktizovat a synchronizovat útoky, aby byly co nejúčinnější.

Vydání Greedfallu 2 je plánované na rok 2024, možná se tak v herním kalendáři střetne se svou hlavní inspirací – BioWare momentálně už řadu let pracuje na Dragon Age 4. Na druhou stranu, příběhových RPG s dobře napsanými postavami není nikdy dost, takže i kdyby se tak stalo, nemusí přece uspět jen jedno z nich.