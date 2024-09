Příští Star Wars Jedi bude poslední s Calem Kestisem

18. 9. 2024 12:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Chystané pokračování série Star Wars Jedi, na kterém pracuje studio Respawn Entertainment, bude finální kapitolou příběhu Cala Kestise. Vydavatelství Electronic Arts se o informaci podělilo v rámci včerejšího hovoru s investory.

Třetí a zřejmě i poslední díl minisérie Star Wars Jedi po internetové šuškandě napřed poněkud neoficiálně oznámil loni v říjnu představitel hlavního hrdiny, herec Cameron Monaghan. Následovalo oficiální potvrzení letos v únoru potom, co vydavatelství prošlo několika koly propouštění, která postihla i Respawn. Následkem toho studio ukončilo vývoj neoznámené střílečky ze světa Star Wars, mezi stále vyvíjenými projekty z předaleké galaxie zůstalo alespoň vyvrcholení trilogie s Calem Kestisem.

Prezidentka společnosti pro zábavu a technologie v Electronic Arts, Laura Miele, teď během prezentace pro akcionáře potvrdila, že třetí díl bude skutečně tím posledním. „Více než 40 milionů fanoušků Star Wars se ke Calu Kestisovi přidalo na jeho cestě za ovládnutím Síly. Respawn momentálně tvrdě pracuje na tom, aby hráčům přinesl závěrečnou kapitolu tohoto napínavého příběhu,“ řekla Miele.

Šéf vývoje předchozích dvou her, Star Wars Jedi: Fallen Order a Star Wars Jedi: Survivor, Stig Asmussen, v rozhovoru pro IGN již dříve tvrdil, že si vždy sérii představoval jako trilogii.

„Měli jsme poměrně konkrétní představu, kdy by se Survivor měl odehrávat, o co v něm půjde, jaký bude mít tón, komu se Cal bude muset postavit a jak to celé ovlivní zbytek posádky. A hlavně máme i poměrně jasnou představu, co se s nimi bude dít dál,“ vysvětlil Asmussen loni v březnu. V září nicméně z Respawnu po devíti letech odešel, založil si vlastní studio a vývoj posledního dílu trilogie tedy nepovede.

Do obou dosavadních se můžete pustit na PC, PlayStationu a Xboxu – nyní už na obou posledních generacích. Star Wars Jedi: Survivor totiž rok a půl po vydání včera nakonec dorazil i na PlayStation 4 a Xbox One. Na PC se pak minulý týden dočkal patche, který ze hry odstraňuje protipirátskou ochranu Denuvo a měl by také zlepšovat optimalizaci.