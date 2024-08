Star Wars Jedi: Survivor vyjde na staré generaci konzolí

První Star Wars Jedi: Fallen Order vyšel v roce 2019 na tehdejší generaci konzolí PlayStation 4 a Xbox One, zanedlouho po vydání nových herních krabiček ale dostal next-gen patch. Opačnou cestou se rozhodlo jít pokračování Star Wars Jedi: Survivor. Hra loni vyšla jen na současnou generaci, ale v září se jí dočkáme i na PS4 a Xboxu One.

