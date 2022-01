Příští hra Kena Levina, tvůrce Bioshocku, je ve vývojovém pekle

4. 1. 2022 15:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ken Levine je podepsaný pod takovými peckami, jako jsou System Shock 2, Bioshock a Bioshock Infinite. Už v roce 2017 se měl podškrábnout pod další projekt, ale ten ani dnes není o nic blíž svému vydání. Dle svědectví mnohých zaměstnanců, kteří pod rouškou anonymity promluvili pro web Bloomberg, se projekt nachází vyloženě ve vývojovém pekle a může za to sám Levine.

Hra, která ještě stále nebyla představená světu, je ve vývoji již déle než sedm let. V průběhu jejího vývoje došlo k zavření studia Irrational Games, které dalo vzniknout výše zmíněným hrám, a založení nového studia Ghost Story Games, do nějž si Levine vzal hrst svých předchozích zaměstnanců.

Důvodem zavření a rychlého návratu byla snaha dělat věci jinak. Irrational Games se pod křídly Take-Two příliš rozrostlo a Levine se chtěl vrátit k menšímu týmu. A Take-Two mu to umožnilo. Jenže jak se ukázalo, Levine chtěl stále dělat obrovské hry, na které malý tým neměl dost sil a z informací od zaměstnanců vyplývá, že se vlastně nic moc nezměnilo.

Spousta z nich poukazuje na Levinovu nerozhodnost. Sám kdysi prohlásil, že když něco nefunguje, tak se to prostě zahodí a vývoj aktuální hry měl být restartován hned několikrát. Vývoj ovlivnily prý i jiné hry. Když si Levine zahrál Dead Cells, hned začal věci měnit, aby do své hry zakomponoval nápady od konkurence. To samé se mělo opakovat třeba se hrou Void Bastards.

Spoustě zaměstnanců nevyhovuje Levinův způsob kočírování projektu, jeho změny nálad či jeho neschopnost předat ostatním myšlenku, zvlášť když je pak kárá za to, že ji nedokázali správně zpracovat. Mnohým rovněž nevyhovuje laxní přístup k deadlinům.

Jak už zaznělo, první hra studia měla vyjít v roce 2017, ovšem jeden ze zaměstnanců tvrdí, že skutečné datum vydání může stále být dva roky vzdálené. To všechno jsou některé z důvodů, proč studio Ghost Story Games opustila polovina z původních zaměstnanců včetně Mikea Snighta, který studio pomohl založit.

Možná si říkáte, proč si Take-Two vydržuje takového člověka a platí celé studio prakticky dvakrát tak dlouho, než se původně předpokládalo. Sami zaměstnanci se na stejnou věc tu a tam Levina zeptali. A ten odvětil, že pro vydavatele, který drží značku Grand Theft Auto, je jejich studio pouhou chybou v zaokrouhlení.

Analytik Michael Pachter z Wedbush Securities pro Bloomberg uvedl, že s dostatkem času může Levine pro Take-Two vytvořit novou sérii, jakou byl BioShock, což je něco, na co se šéfům vyplatí počkat.

A co by to tak vlastně mohlo být? O Levinově projektu v tuto chvíli víme jen velmi málo. Vzhledem k restartům vývoje nemusejí dřívější informace platit, ale Levine v průběhu let prozradil, že půjde o sci-fi střílečku odehrávající se na tajemné vesmírné stanici se třemi frakcemi, které si můžete znepřátelit či se s nimi spojit.

Hra by měla využívat systém Nemesis z Middle-earth: Shadow of Mordor, přičemž jejím hlavním tahákem má být takzvané Lego vyprávění. Příběh by měl být rozdělený do dílčích celků, které hráč odkrývá a ovlivňuje v rámci nelineárního vyprávění, aby se následně spojily do jednoho celku. Celé to má umožnit svěží opakované hraní.

Uvidíme, jestli se toho někdy skutečně dočkáme a zda se Levinovi i tentokrát podaří vytvořit něco přelomového.