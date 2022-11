Příběhový trailer na animovaný Dragon Age: Absolution slibuje generickou zápletku

11. 11. 2022 12:30 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Netflix si na poli animovaných seriálů podle videoher zatím vede velmi dobře. Ať už jde o fantastický Arcane, Castlevanii, Dotu a nebo nakonec i celkem povedený zaklínačský film, vždycky šlo o solidní adaptace. S čerstvě vydaným trailerem na chystané anime Dragon Age: Absolution ale začínám mít drobné pochybnosti, zda nastavená laťka vydrží i nadále.

Streamovací platforma oznámila Dragon Age: Absolution letos v červnu. Příliš jsme toho tehdy nevěděli, pouze kusé informace o zasazení - seriál nás zavede do Tevinterského císařství, kterému vládnou kouzelníci-otrokáři, nebo že za produkcí stojí jihokorejské studio Red Dog Culture House, které nám přineslo loňský spin-off The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Teď jsme se dočkali příběhového traileru, ale i nových podrobností. „Když se loupežné přepadení nejmocnějšího muže v Tevinteru zvrtne, je elfí žoldnéřka Miriam nucena pustit se do zoufalého boje o přežití,“ uvádí Netflix na oficiální stránce anime. „Aby Miriam zachránila sebe i své přátele, bude muset čelit své tragické minulosti, které se celý život snažila uniknout.“ Trailer pak hovoří o zlém artfekatu, jehož magická síla plyne z krvavé magie. Máte silné déjà vu? Aby ne! Velmi podobně zní totiž i zápletka chystaného hraného filmu Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves.

Dragon Age: Absolution navíc nepomáhá, že se trailer bere zoufale vážně, navzdory tomu, že takhle prostá zápletka křičí po odlehčeném vyprávěcím stylu, jakého jsme se dočkali například v The Legends of Vox Machina. Samozřejmě to ale může být jen mizerný trailer a samotný seriál má ještě šanci překvapit.

Jak to s tímhle anime dopadne, se dozvíme 9. prosince. Autoři pak slibují více informací těšně před vydáním na Den Dragon Age, který připadá na 4. prosince.