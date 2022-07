Trailer k filmu podle Dungeons & Dragons vypadá zatraceně dobře

22. 7. 2022 16:21 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Dobře, budu mluvit na rovinu. Když jsem si včera přečetla novinku od Patrika, kde ukázal fotky k chystanému filmu Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, říkala jsem si, že to nemůže dobře dopadnout. Svět Forgotten Realms měl na filmová zpracování smůlu (ostatně možná si pamatujete na zločin proti lidskosti jménem Dračí doupě z roku 2000). Samotný projekt se navíc potácel ve změti produkčních tahanic, několikrát změnil scénář i režii a v jednu dobu se dokonce kolem ochomýtal i The Rock. Jak se ale zdá, veškeré pochybnosti můžeme hodit za hlavu. První ukázka totiž slibuje parádní jízdu.

Film se zjevně nese v bláznivém duchu, který připomíná například Thor: Ragnarok a nebo Strážce Galaxie, ovšem ve fantasy prostředí. Ke ztřeštěným dobrodružstvím v D&D se to dokonale hodí, což nakonec dokázal i nedávný animovaný seriál The Legend of Vox Machina. Za mě má trailer všechno. Chris Pine jako přidrzlý bard a Michelle Rodriguez jako barbarka fungují skvěle. Nechybí klasiky z příruček jako mimikové, různé druhy draků, ale třeba i praštěný sověd (tedy mix sovy a medvěda).

zdroj: Paramount Pictures

I zápletka je solidní dobrodružství, za které by se začínající Game Master nemusel stydět. Partička lupičů ukradne starodávný artefakt, čímž si proti sobě poštve nejen komicky záporného záporáka, ale pokud vše nenapraví, způsobí také konec světa. To vše doplněné velmi slušnou výpravou spolu s kvalitními triky. Jediné, co tak trochu působí lehké vrásky na čele, jsou zoufalá klišé, co v traileru padnou. Hláška typu: „jsem ráda, že bojuje na naší straně“, je tak ohraná, že se dá sotva brát jako vtipný komentář. Ale uvidíme. Nakonec film má naplánovanou premiéru na jaro příští roku. A to je skoro za rohem.