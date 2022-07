Podívejte se na první fotky z filmu Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

21. 7. 2022 13:44 | Novinky | autor: Patrik Hajda

S filmovou adaptací stolního RPG Dungeons & Dragons se to má obdobně jako s Uncharted. I filmové DnD se chystá nepříjemně dlouho, již od roku 2013, kdy zároveň začaly soudní tahanice mezi společnostmi Hasbro a Warner Bros. o to, kdo z nich má právo takový film vůbec natočit.

Hasbro nakonec svěřilo projekt do rukou Paramount Pictures, kteří na něm začali pracovat od roku 2018 s plánovaným uvedením do kin loni v létě. Jenže jak roky plynuly, střídali se režiséři i scenáristé a premiéra se odkládala. Teď už je vše – zdá se – na správné cestě a tvůrci v rámci Comic-Conu v San Diegu odtajnili první fotky z filmu, a to konkrétně kostýmy postav a oficiální plakát.

Světu se tak představuje například Hugh Grant, který ve filmu Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ztvární roli hlavního záporáka Forge Fletchera třídy rogue. Snímky dále prozrazují, že Chrisovi Pineovi byla svěřena role barda, zatímco Michelle Rodriguez si střihne drsnou barbarku. Regé-Jean Page ztvární paladina, Sophia Lillis druidku a Justice Smith čaroděje.

Z příběhového hlediska toho víme jen velmi málo. Chris Pine má sehrát hlavní roli a stane se obětí Hugha Granta, který mu ukradne veškerý loot. Pine proto dá dohromady partu výše zmíněných dobrodruhů s cílem „ukrást“ Grantovi vše, co mu právem náleží.

Film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves půjde do kin 3. března roku 2023.

zdroj: Brandon Davis | ComicBook

zdroj: Brandon Davis | ComicBook

zdroj: Brandon Davis | ComicBook

zdroj: Brandon Davis | ComicBook

zdroj: Brandon Davis | ComicBook

zdroj: IGN