Podzimní slevy na Steamu jsou tady. Chraňte svoje peněženky

26. 11. 2020 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Já vím, že je to každý týden jiná slevová akce, ale určitě se mezi vámi stále najdou hráči čekající na slevu své vytoužené hry. A každá podobná akce je proto příležitostí dostat se k neobyčejnému zážitku o něco levněji, pokud se tedy na vás usměje štěstí a zrovna vámi požadovaný titul se ve slevě ocitne.

Co byste řekli třeba takové akční adventuře Star Wars Jedi: Fallen order za 24 eur místo obvyklých 60? Far Cry 5 se odvážilo odkrojit ze své standardní plné ceny ještě slušnějších 80 %, a můžete se tak pustit do dobré střílečky v šílených kulisách za pouhých 12 eur. Ani ne rok starý Doom Eternal teď pořídíte za třetinu, tedy necelých 20 eur.

Se sedmdesátiprocentní slevou ušetříte například na výborné Assassin's Creed Odyssey či jednom z těch lepších dílů závodní série, Need for Speed Heat. O půlku levnější je třeba Kodžimův prapodivný simulátor pošťáka Death Stranding, karetní pecka Slay the Spire či falloutovské RPG The Outer Worlds.

Celá řada novinek z posledních měsíců je alespoň ve 20% slevě. Týká se to například strategií Age of Empires III: Definitive Edition, Port Royale 4 a Crusader Kings III. Stejná sleva platí i pro kousky jako Hades, Fall Guys: Ultimate Knockout či Half-Life: Alyx.

Slevy se samozřejmě nevyhnuly ani hrám z české produkce. Například takové Kingdom Come: Deliverance můžete mít za pouhých 15 eur, případně si doplnit jeho rozšíření, která jsou levnější o 60 až 75 %. Slevy se dočkala i Mafia: Definitive Edition, která ze 40 eur spadla na 30.

Nemůže chybět ani portfolio Bohemia Interactive, jehož Armu 3 koupíte za třetinu stejně jako většinu dodatků a DayZ o 40 % levněji, zatímco jeho DLC Livonia o 20 % levněji. A nemůže chybět ani SCS Software se svými kamionovými simulacemi. Vybere si zkrátka úplně každý.

Podzimní slevová akce na Steamu trvá do 1. prosince.