PlayStation slaví 30. výročí soundtracky i kolekcí upomínkových předmětů

Letos v prosinci uplyne 30 let od chvíle, kdy do japonských obchodů zamířil úplně první PlayStation. Následující měsíce se tak v Sony ponesou v duchu oslav jubilea, kdy se vás pokusí přesvědčit, abyste dali šanci závodní dráze, poslechli si soundtracky některých starších titulů, zúčastnili se esportových turnajů, anebo si v oficiálním obchodě pořídili tematické hračky.

Oslavy třicátého výročí začnou za dva týdny. O víkendu 21. až 22. srpna se budete na PS5 i PS4 pustit do multiplayerových klání, i pokud si neplatíte členství v programu PlayStation Plus. Bezplatný multiplayerový víkend doprovodí série turnajů ve hrách jako NBA 2K25, MLB The Show 24, UFC 5, Tekken 8 a Guilty Gear Strive. Více podrobností se s přibližujícím datem dozvíte na webu turnaje.

Během víkendu si také budete moct vyzvednout speciálního výročního avatara a další virtuální upomínkové předměty.

Kromě toho se Sony chystá uvolnit digitální soundtracky pro některé své starší hry, na seznamu najdete God of War, God of War 2, God of War: Ghost of Sparta, Twisted Metal, Unit 13 a Starhawk. Na streamovacích službách Spotify, Amazon a Apple Music se budou objevovat postupně od října do ledna vždy jednou za měsíc. Už dnes si nicméně na Spotify můžete pustit kurátorovaný playlist.

Svou trochou do mlýna přispěl také tým, který se stará o design konzolí a periferií, a to trojicí upomínkových předmětů v kolekci Shapes of Play. Najdete mezi nimi malou deskovou hru, magnetickou stavebnici a kolekci antistresových pěnových hraček, vše inspirované ikonickou čtveřicí tvarů z ovladačů PlayStationu. Kolekce do prodeje zamíří v prosinci.

A nakonec tu máme akci nazvanou My First Gran Turismo, tedy možnost si zdarma vyzkoušet Gran Turismo 7 v autech a na tratích, které mají evokovat nostalgii a vzrušení z úplně prvního Gran Turisma. Na PS5 a PS4 by měl bezplatný závodní zážitek zamířit někdy během podzimu.

