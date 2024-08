27 milionů pus pro Shadowheart. Baldur’s Gate III k výročí zveřejnilo vtipné statistiky

Bezesporu nejlepší RPG loňského roku (možná na několik dopředu…) Baldur’s Gate III slaví první narozeniny. Studio Larian se při té příležitosti podělilo o soubor zábavných statistik všeho možného, co se hráči rozhodli během celého roku při hraní vyvést. A pozor, pokud ještě nemáte dohráno, jsou tu logicky i spoilery!

Ze zveřejněných čísel můžeme vyvodit fakt, že má Baldur's Gate III pořádně nadrženou hráčskou základnu, ale i to, že i zdánlivě nejméně pravděpodobné možnosti nejsou zas tak ojedinělé. Třeba milou bardku Alfiru se před temným bažením povedlo uchránit 377 tisícům hráčů, 1,9 milionu postav se proměnilo na sýrový bochník a 3,5 milionu se setkalo s přátelskými dinosaury.

It’s been a year since Baldur’s Gate 3 was released, and you know what we’ve realised?



Over a quarter of you can’t be trusted to not pick a fight with a djinni, and a surprising amount of you enjoy bear sex and tentacles.



Who’d have thought? pic.twitter.com/kU9fAH6tnZ