Oceňovaná deskovka Mars: Teraformace je zdarma. Příště dostanete Prey a Jotun

6. 5. 2022 14:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud kdykoliv odteď do příštího čtvrtka navštívíte herní obchod Epic Games Store, budete mít příležitost obohatit svou tamější knihovnu her o digitální verzi jedné z nejlepších deskovek posledních let – Mars: Teraformace, v originále Terraforming Mars, která běžně stojí 20 eur.

Terraforming Mars je ryze kompetitivní tahová strategie maskující se za kooperativní myšlenku. Všichni hráči se společnými silami snaží vytvořit na Marsu podmínky pro život, tedy zvyšují podíl kyslíku v atmosféře, planetu oteplují a dávají vzniknout oceánům. Je to ale závod megakorporací, které na celém procesu chtějí trhnout co největší zisk.

Jedná se o karetní, vědecky založenou hru s velkou zásobou karet, z nichž se ani jedna neopakuje. Hráči se předhánějí v osidlování planety i plnění dílčích cílů. Hru je možné hrát i sólo a postupně k ní vycházejí rozšíření, která jsou již dávno dostupná ve fyzické formě. Zatím si můžete přikoupit jen malé rozšíření Prelude (Předehra) a brzy se přidá Hellas & Elysium s novou mapou Marsu a jinými cíli.

Digitální deskovka Terraforming Mars je v Epicu dostupná zadarmo do čtvrteční sedmnácté hodiny, kdy ji vystřídá dvojice již tradičnějších videoher. Na jedné straně je to další parádní kousek od Arkane Studios, a to konkrétně střílečka Prey z roku 2017. V té budete často něčím zaskočení, a to doslova, protože nepřátelský hnus na sebe umí brát podobu naprosto běžných věcí od hrnečků po židle.

Druhou hrou, kterou bude za týden Epic rozdávat zdarma, je ručně malované akční RPG Jotun ve Valhalla edici. Za hrou stojí studio Thunder Lotus Games mající na kontě krásné kousky jako Sundered a Spiritfarer, přičemž v Jotunu zemřete trapnou smrtí, a musíte tak severským bohům skrze bossfighty dokázat, že si zasloužíte své místo ve Valhalle.