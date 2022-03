Po Měsíci je řada na Marsu. Deliver Us Mars bude napínavou adventurou na rudé planetě

26. 3. 2022 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sci-fi adventura z roku 2019 Deliver Us The Moon byla vizí dystopické budoucnosti, kde je Země závislá na energetických zdrojích svého Měsíce. Tehdy nebylo vaším úkolem nic menšího než zachránit svět a v nadcházejícím pokračování tomu patrně nebude jinak.

zdroj: Frontier Foundry

Deliver Us Mars se odehrává deset let po původní hře, kdy je lidstvo zániku blíž, než kdy dřív a na Zemi z rudé planety přichází nouzový signál. Lodě kolonizátorů na Marsu prý krade jakási cizí síla. Na vás samozřejmě bude se na planetu vypravit a potíže vyřešit.

Původní Deliver Us The Moon Patrika před třemi lety docela nadchlo, jak se můžete dočíst v recenzi, druhý díl patrně vsadí na podobnou šablonu adventury s logickými prvky a robotickým společníkem. Nizozemští KeokeN Interactive zatím nenaznačují datum vydání, hotová hra by ale pod hlavičkou vydavatelství Frontier Foundry měla vyjít na PC a současné i minulé generaci konzolí.