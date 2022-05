Na vylepšování Cyberpunku 2077 dělá minimum vývojářů. Většina chystá rozšíření

27. 5. 2022 13:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po velmi neslavném startu Cyberpunku 2077 koncem roku 2020 se studio CD Projekt RED další rok ze všech sil snažilo opravit největší problémy a dodělat to, co do vydání nestihlo, jako například verzi pro novou generaci konzolí.

Next-gen verze jsme se nakonec dočkali zkraje letošního roku spolu s patchem 1.5, po němž se Cyberpunk 2077 nachází tam, kde jsme ho chtěli mít v den vydání. Pro vývojáře to byl zřejmě zlomový okamžik, který jim umožnil začít se plně soustředit na mnoho dalších projektů v čele s plánovaným příběhovým rozšířením.

CD Projekt RED ve své prezentaci sdílel šikovnou tabulku demonstrující rozdělení sil ve studiu mezi rozličné projekty ve čtyřech období od vydání Cyberpunku 2077 doteď. Z grafu je jasně patrné, jak se čím dál tím více zmenšoval podíl vývojářů na opravování základní hry a narůstal podíl vývojářů pracujících na rozšíření, které je teď ve studiu hlavním projektem.

Podpoře základní hry se věnuje už jen zlomek zaměstnanců, měně než projektům spojeným s Gwentem (nová hra), méně než projektu studia SPOKKO stojícího za mobilním The Witcher: Monster Slayer a méně než dalším projektům včetně nedávno oznámeného nového Zaklínače. Zato se podpoře Cyberpunku věnuje více lidí než projektu studia The Molasses Flood a next-genovému portu třetího Zaklínače, který by měl vyjít ve druhé polovině letošního roku.

O příběhovém rozšíření Cyberpunku 2077 vlastně nic nevíme, ale internetem začaly kolovat údajné informace vydolované ze souborů hry po posledním patchi (díky Videogames Chronicle), které poukazují na postavu Songbird, lokaci Combat Zone v Pacifice i možnost navštívit dosud uzavřený stadion Sports Dome. Vedle menších úkolů nás čeká sedm hlavních misí, tedy za předpokladu, že se vydolovaná data skutečně týkají rozšíření, které máme dle vývojářů očekávat v příštím roce.