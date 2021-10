CD Projekt koupil tvůrce survivalu The Flame in the Flood. Chystá se další Zaklínač?

25. 10. 2021 12:50 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Polská společnost CD Projekt, pod kterou spadá studio CD Projekt RED stojící za Zaklínačem a Cyberpunkem, oznámila odkoupení amerického studia The Molasses Flood, jež se proslavilo pět let starým survivalem The Flame in the Flood. Částka za tuto akvizici nebyla zveřejněna.

Studio The Molasses Flood vybudovali v roce 2014 bývalí vývojáři her Bisohock, Halo, Guitar Hero a Rock Band. Kromě výše jmenované hry zvládli loni vydat ještě jednu – sandboxový open world Drake Hollow. Avšak s akvizicí se pro ně leccos změní.

Exciting news for us today! We've joined the CD PROJEKT family, and are working on a project within one of their existing universes pic.twitter.com/8jhWylIfKh — The Molasses Flood is hiring! (@molassesflood) October 22, 2021

„The Molasses Flood bude úzce spolupracovat s CD Projektem RED, ale zachová si svou současnou identitu a nebude sloučené se stávajícími týmy. Studio bude pracovat na vlastním ambiciózním projektu, který vychází z jedné ze značek CD Projektu. Podrobnosti o projektu budou oznámeny v budoucnu,“ sděluje tisková zpráva.

Studio se skutečně s nikým vyloženě nesloučí. Zachová si své jméno, ale jak přiznávají jeho představitelé na Twitteru, akceptuje přídomek „Studio CD Projektu“.

V tuto chvíli sice nevíme, na jaké konkrétní hře bude The Molasses Flood pod Poláky pracovat, ale měla by být zasazená buď do univerza Zaklínače, nebo univerza Cyberpunku 2077.