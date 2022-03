Cyberpunk 2077 se s patchem 1.5 konečně posouvá tam, kde měl být už od začátku

2. 3. 2022 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Adam Homola

Dobrá hra je teď ještě lepší, i když k dokonalosti toho pořád nechybí zrovna málo. I tak by se dal shrnout patch 1.5, respektive aktuální stav Cyberpunku 2077. Ten se v roce 2020 nepřevedl zrovna v nejlepším světle, jenže od té doby vyfasoval celou řadu hotfixů a patchů a jedním z těch největších je bezpochyby ten nedávný s číslem 1.5, který záplatuje nejen další kopu chyb, ale konečně sahá i pod kapotu a nejeden systém mění k lepšímu.

Co se povedlo

Příšerná minimapa při ježdění je už nějakou dobu minulostí, stejně jako nepříliš vychytaný model řízení. Ten nový sice vyžaduje chvilku cviku, ale je znatelně lepší. Osobně se mi teď jezdí o něco lépe s auty a nesrovnatelně lépe s motorkami.

U nich jsou změny výraznější a především do zatáček to teď jde mnohem líp, což do jisté míry platí i o autech. Různé drifty, parádičky nebo jen prosté koblihové pálení gum, to všechno je promakanější, přístupnější a hmatatelnější. U motorek můžete nově zapnout svítící ráfky, což je detail, ale potěší a do kyberpunkového světa tak nějak automaticky sedí. Nemožnost změnit barvu a povinně zářit jen modrou je sice zvláštní, ale to snad napraví některý z budoucích patchů.

Vítaných vylepšení doznala velká mapa. Dřív byla zaplevelená ikonami tak, až v některých fázích balancovala na hranici použitelnosti, teď je jasnější a čitelnější. Což je přesně to, co od mapy chcete především. Nový standardní dynamický filtr zobrazuje vždy jen ty nejdůležitější věci a podle stupně přiblížení toho ukazuje buď méně, nebo více. Nikdy ale tolik, aby se vám překrývaly ikony a vy skrze ně skoro neviděli ulice. Funguje to natolik dobře, že jsem zatím neměl potřebu přepínat na jakýkoliv jiný režim (dále se nabízí ještě Jobs, Service Points a pak Custom, kde si můžete nechat zobrazit, cokoliv chcete).

Na mapě najdete ještě velice užitečnou informaci s počtem splněných misí pro fixery, takže už nemusíte tápat, zda pro vás má Wakako ještě nějaké prácičky, nebo jste ji už vyčerpali. Stačí na mapě najet myší na ikonku daného fixera a hle, najednou vidíte nejen jeho/její fotku, ale i počet splněných misí. Aspoň víte, jak blízko sladké odměně po splnění všech úkolů pro fixera jste.

Z ranku „konečně!“ je nová změna vizáže. Nemožnost jakkoliv měnit vzhled postavy (mimo oblečení, samozřejmě) byla nad moje chápání, obzvlášť v případě hry s takovým důrazem na styl. Co na tom, že svoji tvář vidím jen zřídka? Nově si tak můžete měnit vizuál u zrcadel, byť jde o řešení očividně šité horkou jehlou – přijdete k zrcadlu a zapnete si úvodní editor postavy. Na nějaké kadeřnické, kosmetické, plastické a jiné provozovny přímo v ulicích města si budeme muset asi ještě počkat.

Vývojáři zamakali také na romancích. K těm jsem se v novém průchodu hrou zatím nestihl dostat, nicméně podle oficiálních informací i různých videí jde spíš o příjemný bonus než cokoliv zásadního. Nově se vedle vás vaše partnerka/partner může občas vzbudit nebo vám tu a tam poslat zprávu. Opět detail, opět příjemný.

Při startu notoricky zabugovaná hra už se většiny svých nejhorších a nejviditelnějších breberek zbavila. Už žádné levitující předměty, ulice zasypané erotickými hračkami, už žádné pózy do tvaru písmene T, ubylo i grafických glitchů... Přesto Cyberpunk stále není tam, kde měl být při vydání. Opět mě několik chyb potrápilo, přičemž vrcholem bylo auto jedoucí v protisměru. To by ještě bylo celkem normální, ale nikde se nic podezřelého nedělo, načež auto najednou explodovalo a vyletělo mimo silnici. Nikdo po něm nestřílel, nikdo po něm nehodil žádný granát, prostě normální provoz. Ulice Night City jsou nebezpečnější, než se zdá.

S patchem 1.5 se v Night City také mnohem snáze provozuje roleplay, byť jde, opět, spíš o detaily. Například sprcha, která dřív neměla sebemenší vliv na hratelnost, vám teď dá hodinový buff Refreshed regenerující do určité míry zdraví. Podobně je na tom spánek, kterým nově získáte status Rested zvyšující příděl zkušeností. Příjemná je i možnost koupit hned několik nových bytů, kde si můžete brnkat na kytaru nebo zapálit cigárko. Když si chcete v jinak velice hezky propracovaném Night City trochu žít, jde vám nyní hra přeci jen trochu víc naproti.

S počasím si popravdě nejsem jistý, nicméně čistě subjektivně mi teď přijdou jeho změny častější a intenzivnější. Nebo se jen moje hra trochu splašila? Oficiální patch notes ohledně počasí moc konkrétní nejsou, každopádně kyselinových dešťů jsme se pořád nedočkali a na hratelnost nic z toho vliv stejně nemá (dobře, v dešti se možná malinko hůř řídí). Atmosféru ale umí Cyberpunk čarovat krásnou a teď ji čaruje častěji.

Parádním důkazem toho, že se tady pořád spíš opravuje, než vylepšuje, jsou perky. Ty doznaly znatelného rebalancu. Postačí jeden příklad za všechny: Ze hry konečně zmizel perk umožňující neviditelnost pod vodou. Těžko byste v celém Cyberpunku hledali něco zbytečnějšího! K hranici zbytečnosti neměl daleko ani perk umožňující vrhání nožů. Ten nově funguje na bázi cooldownu a najednou jde o regulérně použitelný doplněk stealthového hraní.

Co na opravu pořád čeká

Patch 1.5 bohužel nespasil úplně všechno a některé věci zůstávají nedodělané, nevybalancované nebo prostě a jednoduše špatné. Například takový inventář by zasloužil zásadně přepracovat. Pořád totiž můžete omylem prodat předmět, který jste prodat nechtěli – věci se vám při prodeji neustále posouvají pod rukama, a vy se tak musíte mít před nevhodným kliknutím pořád na pozoru. Ano, dá se na to zvyknout, ale bylo to otravné před rokem a čtvrt, je to otravné i teď.

S inventářem se pojí i správa lootu: Stále nemůžete sbírat některé věci jako junk, což je ve hře, která vás zasypává kořistí každou chvíli, jen těžko omluvitelné. Proč si třeba jako ninja s katanou nemůžu nastavit lootování všech střelných zbraní jako junk a pak všechny zbytečné kulomety prodat společně s popelníky, kartami, náhrdelníky a dalším bordelem?

Vylepšení mapy rozhodně nejsou malá a je to krok správným směrem, nicméně krok polovičatý. Citelně chybí funkce vyhledávání nebo seznamu důležitých lidí a míst či možnost psaní poznámek. Jednoduše jakýkoliv způsob, díky kterému najdu to, co najít potřebuju. Protože když chcete zajet na skleničku do Afterlife a už si nevybavujete jeho přesné umístění, máte smůlu. I při najetí myši na ikonku skleničky, pod níž se bájný Afterlife skrývá, vám mapa řekne jen a pouze „Bar“. Díky za nic.

Obyvatelé Night City se sice s patchem 1.5 naučili v dešti pořádně nosit deštníky, ale ani teď se nezbavili fobie z motorek. A tak je V široko daleko jediný motorkář (či motorkářka) a s výjimkou pár příběhových scén nikdy nikde žádného dalšího nadšence do jednostopých vozidel nepotkáte.

Ani s patchem 1.5 není Cyberpunk 2077 sci-fi Grand Theft Auto, a pokud ho tak budete hrát, budete stejně zklamaní jako před rokem. Policie je pořád tristní, reakce běžných lidí na ulici jsou sice malinko lepší, ale v porovnání s GTA nebo nedejbože s Red Dead Redemption II jsou i nadále často dost mimo. Každopádně je potřeba si uvědomit, že Cyberpunk prostě není GTA a nejspíš ani nikdy nebude, ať už se budeme bavit o patchi 1.5, 2.0, nebo 2.5.

2.0 a dál?

Patch 1.5 není samospásný a jak vidíte, neřeší ani zdaleka všechny problémy. Řeší toho ale tolik, že jde o výbornou záminku pro opětovné rozehrání už tak skvělé hry. Pořád se tu totiž bavíme o neskutečné studnici zajímavých postav a příběhů, malých i velkých, lokálních i epických. Všechno tohle objevovat je prostě radost a byla to radost vždycky, jen teď mezi vámi a zábavou stojí mnohem méně překážek.

CD Projekt na hře naštěstí nepřestává pracovat, chystají se velká DLC, multiplayer i další patche. Budoucnost se pomalu, ale jistě začíná přebarvovat narůžovo. Nebo spíš nažluto.