Na peněženky právě útočí letní slevy na Steamu. Ušetřete na Mafii, Cyberpunku a dalších

25. 6. 2021 14:03 | Novinky | autor: Patrik Hajda

A je to tu zase. To trýznivé období, kdy na nás Steam křičí ušetřete!, ale my místo toho utratíme víc, než kdyby nám nic nenabízel. Dorazily letní slevy, které se týkají stovek nových i starých her a možná i právě vámi vyhlížený titul konečně dostal tolik očekávanou cenovou redukci.

Pokud jste čekali, až se ve slevě objeví loňský remake Mafie, pak nadešel váš a jeho čas. Mafia: Definitive Edition spadla ze 40 na 24 eur, ale možná uděláte líp, když rovnou sáhnete po produktu Mafia: Trilogy, ve kterém je za 33 eur obsažen jak zmíněný remake, tak remaster Mafia II: Definitive Edition a poslední díl Mafia III: Definitive Edition.

Dále například na Cyberpunku 2077 a Red Dead Redemption II ušetříte třetinu, a hry tak můžete mít po 40 eurech. Zato takové Sekiro: Shadows Die Twice dostanete za polovic, tedy 30 eur, což platí i o RPG Pathfinder: Kingmaker, kde ale sleva znamená konečnou cenu 9 eur.

V ještě větší slevě 60 % se ocitla hra The Outer Worlds, která bude vaše za 24 eur. Za 7,5 eura se můžete vrátit k Expeditions: Viking, které v budoucnu čeká pokračování ze starověkého Říma, za dost nevídanou cenu 5 eur pořídíte základ The Sims 4 a nemocniční tycoon Two Point Hospital vás vyjde na méně než 9 eur.

Zajímavých her ve slevě je opravdu moc a já na závěr zmíním ještě dvě, u kterých pro vás v minulosti mohl být překážkou jazyk. Jak Tyranny, tak GreedFall šly s cenou o tři čtvrtiny dolů a nedávno se od oddaných fanoušků dočkaly komunitních českých překladů. Ta hurá za dobrodružstvím!