Fanoušci přeložili do češtiny Tyranny i Football Manager 2021

27. 4. 2021 13:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V rámci nově navázané spolupráce s webem Překladyher.eu vás budeme koncem každého měsíce informovat o novinkách ze světa českých komunitních lokalizací. Na zajímavé češtiny jsme upozorňovali už dříve (například pro XCOM: Chimera Squad, Baldur’s Gate III či Crusader Kings III), ale teď je na vás budeme chrlit s pravidelnější kadencí.

Duben dal českým hráčům velmi dlouho očekávanou češtinu pro hru Tyranny. Toto RPG ze staré školy, kde poměrně originálně nejste typickým kladným hrdinou, je s námi už od konce roku 2016. Jeho překlad byl ale dokončen až nyní.

Důvody, proč to Tyranny z angličtiny do češtiny trvalo čtyři roky, upřesňuje sám autor češtiny Folkemon. Přiznává například, že mezitím pracoval na jiných překladech ve svých rozjetých sériích jako The Banner Saga a Wolfenstein, přičemž ho navíc tvůrci hry v průběhu nemile překvapili patchem, který mu prakticky zkazil dva roky udělané práce. Ale nakonec se dílo podařilo a vy konečně můžete stahovat češtinu pro Tyranny (ukázka v galerii výše).

zdroj: Foto: F-mko

Další hra je z hlediska rychlosti dokončení překladu opačným případem. Češtinu pro loňský Football Manager 2021 se týmu F-mko podařilo dokončit ani ne za pět měsíců. Na překladu dělalo devět překladatelů, na které čekalo 28 tisíc řádků plných 27 milionů slov. Češtinu můžete stahovat z webu překladatelské skupiny.

Nakonec z dokončených překladů jmenujme překlad první ze tří kapitol epizodické adventury Tell Me Why od týmu Spyker. Vzhledem k propleteným dialogů a způsobu podání textů překladatelům se může stát, že některé věty nebudou úplně hezky česky, například v nich nebudou sedět rody. Tyto a podobné chyby můžete hlásit tvůrcům přímo na webu, odkud také stáhnete češtinu.

A nyní už jen souhrn toho, co se teprve připravuje. Pokud vám od angličtiny pomůže alespoň slovenština, můžete se v budoucnu těšit na překlad kooperativní pecky It Takes Two (lokalizace teprve začíná) a skvělého RPG Horizon Zero Dawn (nyní ve fázi beta testu). K dokončení nemají daleko češtiny pro nástupce XCOMu zvaného Phoenix Point a fantasy RPG Greedfall od tvůrců Technomancera.

Další informace o českých překladech hledejte na webu Překladyher.eu a za měsíc v podobném souhrnu i na našem webu.