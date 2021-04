Crusader Kings III můžete mít díky fanouškům v češtině

15. 4. 2021 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Grand strategie od Paradoxu bývají poměrně výživné na množství textu a kvůli svému zaměření na historii mohou být z hlediska angličtiny i trochu náročnější svými specifickými výrazy. Pokud je pro vás cizí jazyk překážkou, která vám brání užít si parádní strategii Crusader Kings III, pak ji jednoduše obejděte s čerstvým českým překladem.

O českou lokalizaci nejnovější hry studia Paradox Interactive se postaral odborník na slovo vzatý ukrytý pod přezdívkou WhiteHorse (spolu s dalšími dobrovolníky), mezi jehož předchozí díla patří češtiny pro Stellaris, Hearts of Iron IV, Imperator: Rome, Victoria II či Crusader Kings II.

O jak moc náročný překlad šlo, vám poví sám WhiteHorse (díky webu Překlady her):

„Víte, co je na překládání her nejstrašnější? Když si k novince poprvé sednete a zjistíte, že je před vámi 2048 normostran ve 480 souborech s adresářovou strukturou, za kterou by se nemusel stydět ani leckterý starší operační systém.“

„Musíte to přeložit rychle a budete na tom dělat dalších 5–7 let, protože k tomu přibude mnoho patchů a DLC. Pak přeložíte první normostranu, spokojeně si řeknete ‚už jen 2047‘ a dál usilovně bušíte do klávesnice. Člověk musí být šílený, aby něco takového dělal dobrovolně...“

WhiteHorse zároveň varuje všechny hráče, kteří se s jeho češtinou pro hru od Paradoxu setkají poprvé. Můžete totiž narazit na podivně strukturované věty jako „Můj dcera přijel do Praha“. „Nejedná se však o chyby, nýbrž o nutné zlo. Je to dáno způsobem, jakým Paradox skládá texty a odlišnou syntaxí češtiny a angličtiny,“ vysvětluje WhiteHorse a nakonec dodává: „Nemusíte se bát, že tímhle překlad končí. Jakmile se do nějaké Grand Strategy pustím, udržuji překlad aktuální až do konce jejího (nebo svého) životního cyklu.“

Češtinu pro Crusader Kings III stahujte z webu překladatelů, a pokud byste tvůrce překladu chtěli podpořit finančně, učiňte tak zde.