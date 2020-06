Stahujte češtinu pro XCOM: Chimera Squad, těšte se na Observation a Vampyr

23. 6. 2020 16:36 | autor: Patrik Hajda

Studio Firaxis nás koncem dubna překvapilo oznámením nového XCOMu s podtitulem Chimera Squad. Neméně překvapivé bylo datum vydání následující pouhý týden po oznámení. A podobně překvapivá je i rychlost české komunity, která už stihla vyprodukovat plnohodnotnou českou lokalizaci. Stahujte ji z webu Překlady her.

Zároveň se blíží dokončení překladu vesmírné adventury Observation, který už je v konečné fázi testování, po kterém ho čeká vypuštění do ostrého provozu. A nakonec se po delší odmlce opět dává do pohybu překlad RPG Vampyr, který má před sebou sice ještě dlouhou cestu, ale už to aspoň nevypadá, že by nikdy nevznikl.