Mikrotransakce vládnou trhu. V roce 2024 tvořily většinu příjmů z her

11. 4. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Společnost Newzoo vydala podrobnou analýzu počítačového a konzolového trhu se softwarem a tržeb, které v roce 2024 učinily. Závěr je z průzkumu jasný a možná trochu depresivní – mikrotranskace vládnou světu PC.

Rovnou 58 % (24,4 miliardy dolarů) celkových příjmů z PC her v roce 2024 tvořily právě menší nákupy ve hrách. Jedná se o meziroční nárůst zhruba o 1,4 %, přičemž největší podíl na tomto výsledném číslu má Call of Duty: Black Ops 6, Roblox a Fortnite. Naopak příjmy z prodeje prémiových počítačových her klesly o 2,6 % na 10,7 miliard, čímž se celkově podílely 28 %. Zbylých 14 % tvoří prodej DLC, kde v tomto ohledu bylo nejúspěšnější Diablo IV, Elden Ring a World of Warcraft. Obecně PC trh mírně narostl o 0,1 % na 37,3 miliardy dolarů.

Čistě na čísla to znamená, že konzole nadále mají mírný náskok. V roce 2024 tento segment vykázal příjmy v hodnotě 42,8 miliard, což je však 3,9% sešup oproti roku 2023. Nicméně situace je zde trochu odlišná. U konzolí stále vládnou prémiové hry, které pro sebe zvládly ukořistit 46 % a 19,9 miliard (meziroční pokles o 14 %). Mikrotransakce jsou tady na druhém místě se 32 %, 13,9 miliardami a 4,5% nárůstem. Dařilo se i různým předplatným, jež mají na svědomí 6,9 miliard a 16 %. Zbylých 5 % patří opět segmentu DLC, kde se kromě zmíněných dařilo i třeba Destiny 2.

Čísla obecně potvrzují aktuální trendy, mezi nimiž je třeba trochu stagnující PC scéna, na které vládne free-to-play model. Zároveň se potvrzuje velký důraz na dodatečný obsah, za nějž mohou hráči utrácet velké částky.

Celkový trh v konečném důsledku zaznamenal lehký meziroční pokles o zhruba 1,7 % (80,2 miliard vs. 81,9 miliard). Analýza trhu následně tipuje, že následující roky by měly být silnější, jelikož se blíží GTA VI a Nintendo Switch 2. A vzhledem k tomu, že se počítá až do roku 2027, pravděpodobně i příchod 10. generace konzolí.

Mezi nejhranější prémiové hry do počtu celkových hodin patří za rok 2024 Helldivers 2, Elden Ring, EA Sports College Football 25, Rainbow Six Siege a Minecraft. Díky seriálu Fallout se vedlo i Falloutu 4 nebo Falloutu 76. Na free-to-play modelu nejvíce frčí Marvel Rivals, The First Descendant, Roblox, Fortnite a PUBG. Counter-Strike 2 či League of Legends se zase musely potýkat s lehkým odlivem hráčů v hodnotě 15, respektive 14 %. Z pohledu platforem na odehrané hodiny nejvíce rostl PlayStation, který poskočil o 21 %. Obecně se nejvíce hrály stálice, jelikož novinky se postaraly jen o 12 % celkového odehraného času.

Kromě toho z analýzy vyšlo, že hráči jsou docela selektivní, jelikož průměrně napříč platformami odehrají 9,66 her za rok.