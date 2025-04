Příští hvězdou Fortnite Festivalu s vlastními hity a skinem se stává Sabrina Carpenter

8. 4. 2025 12:20 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Popové hvězdě Sabrina Carpenter, která v posledních měsících ovládla žebříčky hity jako Espresso, Please Please Please či Taste, bude patřit příští sezóna hudebního režimu Fortnite Festival. Těšit se můžete na exkluzivní skin, vlastní hudební battle pass a hratelné skladby jako Juno nebo Nonsense v rytmickém režimu inspirovaném Guitar Hero.

Carpenter navazuje na nedávné účasti ikon současné populární hudby jako Lady Gaga, Billie Eilish nebo Hatsune Miku. Její avatar se brzy zařadí mezi ostatní postavy Fortnite, třpytivé kostýmy slavné zpěvačky tak budete moct provětrat i v klasickém battle royale. Zajímavostí budiž fakt, že nepůjde o její první videoherní výstup – už v roce 2011 se Sabrina objevila jako trenérka v Just Dance Kids.