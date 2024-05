Microsoft údajně zvažuje, že Senua's Saga: Hellblade II pošle i na PS5

10. 5. 2024 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pokračování emotivní severské akční adventury, Senua's Saga: Hellblade II, vyjde za necelé dva týdny, 21. května, na PC a Xbox Series X/S. Dorazí zároveň v době, která pro Microsoft vůbec nepředstavuje jisté období – v rámci plánovaného rušení 1900 pozic napříč herními divizemi teď firma zavřela čtyři studia, včetně Tango Gameworks, stojícího za hitem Hi-Fi Rush.

Mnozí se tak zajímají, jestli je studio Ninja Theory v tomto ohledu v bezpečí a jestli v něm bude i po vydáním hry, zvlášť s přihlédnutím k tomu, že ani její kritické ohlasy nemusí rozhodnout vůbec o ničem. Fanoušci kritizují poměrně slabou marketingovou kampaň, kvůli které o Hellblade II není příliš slyšet, a navzájem se nabádají, aby si hru pořídili samostatně, nikoliv v rámci předplatného Game Pass.

A zdá se, že Microsoft má v tomto případě na stole řešení, jak Senue dopomoct k lepším prodejům. Podle novináře Toma Warrena a jeho článku pro magazín The Verge by Hellblade II mohl být dalším titulem z řad exkluzivit pro Xbox, který se nakonec podívá i na PlayStation 5. Warren nicméně rovnou dodává, že pokud se tak stane, není tak úplně jasné, jestli by management Microsoftu vzniklou situaci považoval za úspěch.

Jen pro připomenutí, letos na PlayStationu vyšla čtveřice her ze stáje Xboxu: Pentiment, Grounded, Sea of Thieves a právě Hi-Fi Rush. Ani rozšíření na další platformy ale studiu nepomohly k takovým prodejním výsledkům, které by ho uchránily od hořkého konce.

Samozřejmě, oficiální oznámení Hellblade II na PS5 zatím nepřišlo, a pokud přijde, nejspíš si na něj počkáme měsíce, ne-li roky. Na druhou stranu si nemůžu odpustit drobné rýpnutí – vzhledem k tomu, že port Pentimentu na PlayStationu běžel lépe než na Xboxu, možná by se Senue na konzoli od Sony mohlo také utíkat lépe... I na Xboxu Series X totiž Hellblade II poběží jen ve 30 FPS a v dynamickém rozlišení. Na PC pak bude s dostatečně výkonnou sestavou a upscalovací technologií možné dosáhnout i vyšších snímkovacích frekvencí.