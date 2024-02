Pentiment běží na PS5 lépe než na Xboxu Series X/S. Prý jde o chybu

Středověká příběhová adventura Pentiment přišla minulý týden o svůj status konzolové exkluzivity Xboxu, když vyšla na PlayStation a Switch. Už jen spekulace o možném konci exkluzivit Microsoftu stačily na zahájení nové fáze konzolových válek, a to se ještě nevědělo, že Pentiment na PlayStation 5 běží plynuleji než na Xboxu Series X/S.

O screenshot z videosrovnání se na sociální síti X podělil uživatel s přezdívkou PeterOvo. Zatímco na PS5 ukazuje počitadlo snímků 120 FPS, na Xboxu hra jede „pouze“ v 60 FPS. K záležitosti se promptně vyjádřil šéf vývoje Pentimentu, Josh Sawyer z Obsidianu, který nesrovnalost označil za chybu. Majitele Xboxu ujistil, že se svých 120 FPS dočkají také, a to v příštím patchi.

Pentiment runs at 120 FPS on the PlayStation 5 and 60 FPS on the Xbox Series X.



Note: I auto translated subtitles to English.



Source:https://t.co/HfzZR9h4dg