Senua's Saga: Hellblade II odhaluje hardwarové nároky

7. 5. 2024 16:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Do vydání pokračování Senuina příběhu zbývá po několikaletém čekání už jen pár týdnů, v rámci vrcholících příprav se studio Ninja Theory podělilo o hardwarové nároky PC verze.

Vzhledem k tomu, jaký vývojáři kladli v dosavadní propagaci důraz na propracovanost vizuální stránky a s přihlédnutím k faktu, že i na výkonnějším Xboxu Series X poběží Senua's Saga: Hellblade II jen ve 30 FPS bez možnosti nastavení režimu, není velkým překvapením, že na PC budete na maximální detaily ve 4K potřebovat pořádně výkonný stroj.

Chybět by v něm neměla grafická karta Nvidia GeForce RTX 4080 či AMD Radeon RX 7900 XTX, stejně jako procesor Intel i5-12600K či AMD Ryzen 7 5700X. Pro srovnání, velmi podobnými nároky se honosil loňský Alan Wake 2, který je obecně považovaný za jednu z nejkrásnějších her současnosti, minimálně co do fotorealismu.

Na druhou stranu, minimální a střední nároky jsou poměrně přívětivé. Zahrajete si i na víc než pět let starém počítači s kartami na spodní hranici ohraničenými Nvidia GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5700 a Intel Arc A580. Z procesorů vám bude stačil Intel i5-8400 či AMD Ryzen 5 2600.

zdroj: Ninja Theory

Ve všech případech si hra vyžádá alespoň 16 GB RAM, 64bitové Windows 10 nebo 11 a z disku si ukousne 70 GB, přičemž se počítá s tím, že ji umístíte na SSD.

Zajímavá je potom poznámka, že vyšších FPS či rozlišení bude možné dosáhnout s využitím technologií pro upscalování a dopočítávání snímků, tedy DLSS 3 od Nvidie, FSR 3 od AMD nebo XeSS 1.3 od Intelu. Z tabulky přitom není zřejmé, jestli jde o sestavy, na kterých hra poběží v 30, anebo 60 FPS. První možnost se vzhledem k situaci na Xboxu jeví jako pravděpodobnější.

Senua's Saga: Hellblade II vychází 21. května na PC a Xbox Series X/S, a to včetně oficiální české lokalizace.