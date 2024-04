Hellblade II poběží na Xboxu jen ve 30 FPS a v dynamickém rozlišení

4. 4. 2024 17:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Taky jste už na Senua’s Sage: Hellblade II stihli skoro zapomenout? Hra přitom vychází už za pár týdnů, ale marketingové oddělení Microsoftu zřejmě vyplýtvalo rozpočet na něco jiného, protože o jedné z mála svých her pro letošní rok prakticky nemluví ani takhle krátce před vydáním.

To se trochu mění teď, kdy se Hellblade II dostal do rukou některým zahraničním médiím, a tak vylezly alespoň nějaké dojmy z hraní. Z obsahového hlediska nejsou moc překvapivá a neprozrazují v podstatě nic zásadního či zajímavého, kromě jedné věci: Senua’s Sage: Hellblade II poběží na Xboxu Series X a S jen a pouze ve 30 FPS a v dynamickém rozlišení. Nic víc, nic míň. Tvůrci své rozhodnutí v rozhovoru pro GamePro obhajují tím, že to bude díky tomu „filmovější“. Uff, obhajovat 30 snímků za sekundu filmovým zážitkem se v minulosti rozhodně osvědčilo...

Ve hře navíc nebudou ani žádné grafické režimy, a tak můžete zapomenout na jakýkoliv režim Quality, Performance, nebo cokoliv jiného. Pokračování Senuina příběhu sice z trailerů vypadá nádherně, a tak bude snad takhle hezky vypadat i v praxi, stejně je ale škoda, že ani na poměrně výkonném Xboxu Series X nebude umožňovat víc než 30 FPS při dynamickém rozlišení. Nezbývá než doufat, že těch 30 FPS bude na obou konzolích naprosto skálopevně a snímkovací frekvence nebude při intenzivních scénách padat někam ke dvaceti.

Nepříjemná zpráva o 30 FPS se ale týká samozřejmě jen a pouze Xboxu. Jak už dlouho víme, Senua’s Sage: Hellblade II vedle konzole od Microsoftu vyjde i na PC a skrze streamovací službu Xbox Cloud Gaming si hru budete moct zahrát prakticky na čemkoliv. Respektive na libovolném zařízení, kde vám poběží xCloud, včetně slabších počítačů, notebooků, tabletů či telefonů.