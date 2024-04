Senua’s Saga: Hellblade II vyjde i s českými titulky

Do pokračování příběhu běsy pronásledované Senuy se budete moct pustit s českou lokalizací. Studio Ninja Theory včera zveřejnilo seznam jazyků, které se v Senua’s Saga: Hellblade II dočkají vlastních titulků, mezi nimiž poněkud nečekaně nechybí čeština. Mezi hrami od Microsoftu totiž příliš mnoho titulů s českými titulky v posledních letech nefiguruje, je ale každopádně chvályhodné, že si našinci budou moct druhý díl Senuina dobrodružství vychutnat ve své mateřštině.

Senua’s Saga: Hellblade II vychází 21. května na PC a Xbox Series X/S.

We've updated the Steam page for Senua's Saga: Hellblade II to include our supported languages, including one which is especially appropriate for the setting of our game... Icelandic.



Wishlist today: https://t.co/ktwuvNOjbM pic.twitter.com/Capg8kdC2s