Letní festival her na Steamu nabízí přes 900 demoverzí

17. 6. 2020 11:16 | autor: Patrik Hajda

Na letní festival her na Steamu jsme si nakonec museli počkat o něco déle, ale že se nám to náramně vyplatilo! Valve se podařilo přimět stovky tvůrců k vytvoření demoverzí svých nadcházejících, ale i už vydaných her. Výsledkem je robustní seznam víc než 900 titulů, které čekají na své vyzkoušení. A času vážně není nazbyt, protože festival potrvá jen do 22. června do 19:00.

Máte jedinečnou příležitost vyzkoušet očekávané hry jako vesmírnou střílečku Everspace 2, miniaturní survival Grounded, realtime strategii Iron Harvest nebo třeba tahové RPG Solasta: Crown of the Magister.

Že chcete víc příkladů? Tak co třeba mix tower defense a diablovky The Riftbreaker, novinku od tvůrců The Escapists zvanou The Survivalists, pro milovníky divných simulátorů je tu Dinosaur Fossil Hunter a Ironsmith Simulator a spousta, opravdu velká spousta dalších her, jejichž seznam najdete zde.

zdroj: vlastní

Festival ještě doprovází série živých streamů od vývojářů vybraných her, se kterými si můžete pokecat v chatu a svými otázkami z nich třeba i vytahat nějaká ta moudra.

Škoda, že akce takových rozměrů probíhá v týdnu, kdy vychází Desperados 3 (která alespoň také dostává demoverzi), Command & Conquer: Remastered Collection, The Last of Us: Part II, Disintegration či West of Dead. Kdo to má všechno hrát? Já si stáhl na deset dem a budu rád, když se dostanu alespoň k několika z nich…