Lednové předplatné PS Plus Extra a Premium vás nechá seřezat armádu démonů

12. 1. 2023 12:35 | Novinky | autor: Jan Slavík

Jak už jsme vás informovali, uživatelé a uživatelky základní verze předplatného od Sony, PS Plus Essential, si v jeho rámci budou moci v lednu vyzvednout tři hry: Dobrodružství mladého rytíře Jedi Cala Kestise v Star Wars Jedi: Fallen Order, tradiční metroidvanii Axiom Verge 2 a bohapustou vraždu milované značky v podání Falloutu 76.

Pokud jste se však rozhodli si dopřát některou z luxusnějších verzí předplatného, tedy Extra či Premium, můžete si brousit ovladače na větší příděl titulů.

Jestli jste ještě neměli tu čest, rozhodně by vám neměla uniknout Devil May Cry 5: Special Edition. Capcom v téhle démonické rubačce vystřihl parádní návrat ke kořenům, který se ale nenechal svázat přílišnou nostalgií či staromilectvím a ve výsledku působil živě, svěže a řízně. Rozšířená edice si od Pavla v naší recenzi odnesla devítku, není nad čím váhat.

zdroj: Capcom

Kdyby násilí nebylo dost, můžete si ještě na svůj pevný disk pozvat Rica Rodrigueze v Just Cause 4 a nechat jeho nezřízenou destrukci, michaelbayovskou smršť explozí, létajících krav a ohnivých pekel pozabíjet pár (desítek tisíc) mozkových buněk. Hru jsem před lety recenzoval a udělil pětku, protože je to zkrátka naprosto to samé, co předchozí díl a všechny ty výbuchy se celkem rychle okoukají, ale když je nálada se slinou v koutku hrát něco nepříliš inteligentního, nakonec proč ne. Obzvlášť, když je to „zadarmo“. K dispozici je jak původní verze, tak nová pro PlayStation 5 s přídomkem Reloaded.

zdroj: vlastní video redakce

Masakr nekončí, další titul je kooperativní zombie mordovačka Back 4 Blood. Tu jsem také recenzoval já a možná si vzpomenete, že mě neoslovila a nepovažuji ji za důstojného nástupce Left 4 Dead. Ale to samozřejmě neznamená, že zrovna vás nemůže bavit. Předplatné vám nabídne možnost to zjistit.

zdroj: Microsoft

Dáte-li spíš přednost japonské stylizaci a místo čvachtavých kulek do nemrtvých hlav si raději z plných plic zakřičíte KAMEHAMEHA!, zatímco vám modrají vlasy a smažíte nebožáka energetickým výbojem, přijde vám nejspíš k chuti anime bojovka Dragon Ball: FighterZ.

Nejen ničením je živ předplatitel. Ani hráči emotivních adventur nepřijdou zkrátka – dostanou Life is Strange, klasiku od studia Dontnod, která se do paměti zapsala náctiletým patosem, který bůhvíproč fungoval, i když by vlastně neměl, safírovlasou rebelkou, hrátkami s časem a fenomenálním soundtrackem. Sečteno a podtrženo se to v naší recenzi (první epizody, protože hra původně vycházela po částech) rovnalo osmičce.

zdroj: YouTube.com

Nádavkem si budete moci zahrát i prequel Before the Storm od tvůrců ze studia Deck Nine, který jsem opět recenzoval já (je to náhoda, vážně), a ačkoliv kvalit původní hry nedosahoval, užil jsem si ho dost na to, abych dával za sedm.

Krom zmíněných her ještě dostanete Sayonara Wild Hearts, Jett: The Far Shore, Omno a Erica. Příjemnou zábavu!