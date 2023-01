Lednová nabídka PlayStation Plus vás mimo jiné zavede do předaleké galaxie

3. 1. 2023 11:01 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Předplatitelská služba PlayStation Plus před nějakou dobou proměnila svou podobu, kdy nabízí rovnou tři úrovně, které zákazníkům přináší různé druhy bonusů. Nicméně tradiční nabídka měsíčních her i nadále zůstává dostupná pro všechny zákazníky, nehledě na jejich tier. A jelikož se leden již přikradl, tak se tato nabídka opět proměňuje.

Hráči se tedy opět mohou pustit do trojice vybraných titulů a pravděpodobně nejsvůdněji působí Star Wars Jedi: Fallen Order. Díky němu lze ochutnat povedené dobrodružství mladého rytíře Jedi, Cala Kestise, který se svým věrným robůtkem BD-1 procestuje několik známých planet, potká pár ikonických postav z tohoto univerza a během toho se pokusí obnovit rozpadlý řád. Skrze službu lze navíc rovnou získat verzi pro PlayStation 4 i PlayStation 5, tudíž pokud oplýváte novější konzolí, nebudete ochuzeni ani o různá dodatečná vylepšení a plynulejší běh.

zdroj: Archiv

Jestli spíše holdujete trochu nehostinnějším krajinám, případně zážitkům, do kterých se lze pustit společně s přáteli, můžete zvolit Fallout 76. Ten se do historických análů nezapsal příliš pozitivně, můžete si připomenout třeba naši recenzi, v níž si odnesl poměrně nekompromisní verdikt i hodnocení. Je však třeba uznat, že od té doby se hra docela proměnila, přivítala několik aktualizací i nový obsah a postupně se z ní stal projekt, který minimálně za vyzkoušení stojí.

Tuto dvojici ještě doplňuje Axiom Verge 2, poněkud menší titul navazující na první díl z roku 2015, v němž se převtělíte do kůže miliardářky Indry Chaudhari, která se snaží nalézt svou ztracenou dceru. To celé v metroidvania stylu doplněném o další postavy, schopnosti, nepřátele i zcela nový svět. Příjemnou informací pak jistě je, že se do hraní lze bez problémů pustit bez znalostí jedničky.

Předplatitelé si všechny vyjmenované tituly do své virtuální knihovničky mohou přidat od dnešního dne, tedy 3. ledna. Čas na tento úkon mají až do 7. února, během kterého se nabídka opět promění.