Klasiky v cloudu. Do GeForce Now přibyl StarCraft i Diablo

27. 4. 2024 13:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Nvidia rozšířila svou cloudovou herní službu GeForce Now o kultovní tituly od Blizzardu: StarCraft Remastered, StarCraft II, Diablo II: Resurrected a Diablo III. Celkem do nabídky GeForce Now přibylo 16 titulů, které tak rozšiřují knihovnu čítající bezmála dva tisíce her. Sice zrovna třeba remaster StarCraftu vám poběží asi prakticky na všem a nepotřebujete kvůli tomu sofistikované streamování z cloudu, ale proč ho tam nemít, že ano.

Aktualizace je součástí širší podpory Battle.netu v GeForce Now. Vedle toho představila Nvidia taky podporu technologie streamování AV1 pro počítače Mac M3, která zvyšuje kvalitu streamování her na zařízeních M3, M3 Pro a M3 Max.

GeForce Now také podporuje streamování v rozlišení až 4K nebo 240 snímků za sekundu pro uživatele s členstvím Ultimate. Tato prémiová úroveň umožňuje členům hrát až osm hodin v kuse a streamovat v ultraširokém rozlišení.

Vedle výše zmíněných klasik rozšiřuje GeForce Now ještě DLC pro Remnant II s názvem The Forgotten Kingdom. Zajímavým přírůstkem je i slibná budovatelská strategie Manor Lords. Kompletní seznam novinek pro tento týden vypadá takto: