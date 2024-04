Veterán multiplayeru StarCraft II chystá žánrovou revoluci

22. 4. 2024 16:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Uncapped Games, nové studio společnosti Tencent, které vede bývalý šéf multiplayerovu StarCraft II, David Kim, se chystá představit zbrusu novou strategii. Ta by měla být prý revoluční svojí přístupnosti a zábavností, nikoliv důrazem na bleskově rychlou hratelnost.

Hra, jejíž název zatím nebyl zveřejněn, má oslovit širší publikum tím, že zjednoduší herní mechanismy, aniž by se vzdala hloubky, což připomíná přesně to, co se dřív několikrát povedlo naprosto příkladně právě Blizzardu, kde David Kim pracoval. Ostatně stačí vzpomenout na Warcraft 3, World of Warcraft, Overwatch nebo třeba Hearthstone. Všechny tyhle kousky posouvaly své žánry o kus dál, udělaly z nich mnohem přístupnější a atraktivnější tituly, přitom ne na úkor hloubky.

David Kim při úvahách o vývoji StarCraftu II vyjádřil přání vytvořit RTS, která se soustředí spíše na zábavu než na kdovíjak velkou výzvu. „Chtěl jsem navrhnout hru, která bude prostě nejzábavnější a ne nejnáročnější RTS, jaká kdy byla vytvořena,“ řekl Kim.

Jeho nová hra klade důraz na strategické rozhodování před rychlostí a jejím cílem je zaujmout hráče, kteří by se mohli cítit odcizeni konvenčními požadavky RTS her. A je pravdou, že jakkoliv jsem měl žánr RTS velice rád, dnes bych se už stresujícím 1v1 zápasům v multiplayeru StarCraftu spíše vyhýbal.

Kim na to ale není samozřejmě sám, Uncapped Games se může pochlubit týmem zkušených vývojářů, kteří dříve pracovali na žánrově významných titulech ve společnostech Blizzard, Relic a Blackbird. Tým pak pracoval společně s Kimem na nové definici toho, čím může být RTS, přičemž se zaměřil na základní zábavné faktory, jako je strategické rozmístění jednoteka, načasování expanze a zároveň omezil méně příjemné aspekty jako zdlouhavý mikromanagement.

Úplné odhalení hry je naplánováno na letošní léto na Summer Game Fest, kde se dozvíme konečně první konkrétní detaily.