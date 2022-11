Humble Bundle nabízí za pár korun všechny hry studia 11 Bit se všemi DLC

7. 11. 2022 11:16 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jak často se vám poštěstí pořídit si za opravdu pár šupů kompletní katalog jednoho studia? Samozřejmě se nebavíme o studiu, které má za sebou jediný titul! Tým 11 Bit Studios za dobu své existence vytvořil nebo vydal již devět her a k některým z nich i několikero rozšíření. A všechny si je můžete pořídit v jednom balíčku od Humble Bundle.

Na veškerou produkci polského studia vám bude stačit 15 eur a vedle těch nejznámějších her, mezi které se bezesporu řadí srdceryvný survival This War of Mine a mrazivý Frostpunk, se touto cestou dostane třeba k výbornému roguelite Children of Morta či neméně chválené detektivní adventuře Beat Cop.

Zbylých pět her tvoří znovu velmi chválený roguelite Moonlighter, vyprávěcí dobrodružství South of the Circle točící se okolo politického konfliktu a rozporu mezi láskou a kariérou, retro střílečka Tower 57, série tower defense strategií Anomaly, což byly první hry vyvinuté studiem, a konečně vesmírná strategie SpaceCom, což byla první hra studiem vydaná.

Jak už zaznělo v úvodu, v případě Frostpunku, Moonlightera, Children of Morta a This War of Mine jde o kompletní edice obsahující všechna vydaná rozšíření. Bundle zároveň nabízí dva menší balíčky ořezané o některé z her.

Nákupem podpoříte charitu Razom for Ukraine, která válkou zmítané Ukrajině dodává lékařské zásoby.