Horizon Zero Dawn se údajně dočká remasteru a multiplayerového spin-offu

3. 10. 2022 13:17 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony přednedávnem vydala remake The Last of Us: Part I, který vylepšil grafiku a přístupnost osm let staré hry z PlayStationu 3, zároveň ale zavdal prostor debatám, jestli je potřeba vylepšovat hry, od jejichž uvedení ještě neuběhlo ani deset let.

Ani ne o měsíc později, včera večer, se na serveru MP1st objevily spekulace o potenciálním remasteru až remaku Horizon Zero Dawn, tedy titulu, který na jaře oslavil páté výročí a rozhodně ani ve stínu pokračování s podtitulem Forbidden West nevypadá jako nejžhavější kandidát na grafický upgrade.

Zdroje magazínu údajně přesně nevysvětlily, jestli půjde o od základů přepracovaný remake, měl by nicméně obsahovat lepší systém nasvícení, předělané textury či hezčí animace a modely postav v souladu s letošním Horizon Forbidden West.

Počítá se také s vícero grafickými režimy v duchu trendu PS5, kde si můžete vybrat mezi výkonem a vyšším rozlišením, a také s režimem s odemknutými snímky za sekundu a využitím VRR.

Horizon Zero Dawn přitom letos dostal patch pro PlayStation 5, který odemyká 60 FPS v rozlišení až 4K. Nativního portu, který by plně využíval výkon konzole nebo například funkcionalitu ovladače DualSense, se ale hra zatím nedočkala.

Podobně jako v případě The Last of Us: Part I by se větší inovace měly dotýkat oblasti přístupnosti, kterou Guerrilla Games v druhém díle notně rozšířili. Změny v samotné hratelnosti by pak měly být spíše drobnějšího charakteru. Zdroj nepotvrdil, jestli by se Horizon Zero Dawn měl dočkat zpětného přidání nových mechanismů, jako jsou ovladatelné létající stroje nebo glider – magazínu se to ale zdá spíše nepravděpodobné, vzhledem k tomu, že mají ve dvojce silnou vazbu na příběh.

Vedle vylepšení původní hry podle zdroje MP1st Guerrilla Games pracují také na multiplayerovém spin-offu pro PC a PlayStation 5. Informace potvrzuje také server VGC. Podle jeho zdrojů se měl kooperativního režimu dočkat už první Horizon, projekt byl ale nakonec zrušen, aby se studio mohlo soustředit na jiné aspekty hry.

Sony mělo údajně zájem o to, aby se multiplayerový mód objevil alespoň v pokračování, Guerrilla se ale rozhodla si ho ponechat jako divokou kartu pro samostatný spin-off, případně pro završení celé trilogie. Podle aktuálních plánů by Sony do konce fiskálního roku končícího březnem 2026 měla v rámci svých studií vydat a provozovat víc než 10 her s dlouhodobou podporou.

Multiplayerový titul je ale podle všeho ještě vzdálenější než vylepšená verze jedničky, poptávané pozice v inzerátech na webu studia naznačují, že je projekt teprve v plenkách. Už v roce 2018 nicméně Guerrilla znovu najala Simona Laroucheho, který má šéfovat neoznámenému, potenciálně multiplayerovému projektu. Zkušenosti nasbíral v Ubisoftu na Rainbow Six: Siege či Splinter Cell: Blacklist.

Studio letos v květnu oznámilo seriálovou adaptaci Horizonu, kterou připravuje ve spolupráci s Netflixem. Produkci seriálu povede Steve Blackman, showrunner úspěšné Umbrella Academy.