Vývojář brání remake The Last of Us. Nejde prý jen o laciný cash grab

11. 7. 2022 11:32 | Novinky | autor: Pavel Makal

Nedávné odhalení dlouho spekulovaného remaku prvního dílu The Last of Us vzbudilo rozporuplné reakce. Mnozí fanoušci značky se na inovovanou hratelnost i moderní vizuál těší a hráči na PC kvitují, že se slavný titul chystá i na jejich platformu. Objevily se ovšem i hlasy, které tvrdí, že devět let stará hra remake nepotřebuje, že její remaster pro minulou generaci konzolí stále plně postačuje a že je remake ze strany Sony a studia Naughty Dog jen velmi lacinou snahou znovu vydělat na opakovaně publikované hře.

Svůj názor na toto téma prezentoval na svém soukromém účtu na Twitteru animátor Robert Morrison, který na remaku pracoval skrz platformu Visual Arts Studio a v současné době je zaměstnán ve studiu Bend, které má na svědomí zombie akci Days Gone.

Morrison uvedl, že se rozhodně nejedná o takzvaný „cash grab“, jak remake hráči často nazývají. Ve skutečnosti jde dle jeho názoru o nejpečlivěji vytvořený projekt, na kterém během své kariéry pracoval. Hra dle jeho slov dostává tu nejvyšší míru péče a pozornosti. Samozřejmě se kromě souhlasných reakcí dočkal i množství sarkastických narážek, že podobná prohlášení vydává jen kvůli svému zaměstnání v jiném interním studiu Sony.

“It’s just a cash grab”



Actually it’s the most meticulously built and crafted project that I have ever seen or been a part of in my entire career. The highest level of care and attention to detail possible. pic.twitter.com/csjZ3kZMyG — Robert Morrison (@RobertAnim8er) July 10, 2022

Morrison opáčil, že v minulosti pracoval i na projektech pro Microsoft Game Studios, má doma všechny herní platformy a hry mají být především zábavné. Co se týče často kritizované cenovky stanovené na 70 dolarů, ta je podle jeho názoru subjektivní a každý má právo se sám rozhodnout, zda je pro něj adekvátní, a případně své peníze investovat jinam.

The Last of Us: Part I, jak je remake pojmenován, vyjde na PlayStationu 5 už 2. září letošního roku. Verze pro PC by ji měla následovat v budoucnosti. Česká cenovka je stanovena na 2119 korun.