Horizon pro více hráčů? Guerrilla Games pracují na multiplayerovém projektu

30. 9. 2021 10:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nizozemské studio Guerrilla Games má momentálně plné ruce práce s přípravami singleplayerového Horizon Forbidden West, pokračování postapokalyptické akční adventury Horizon Zero Dawn s robotickými dinosaury. Dříve se nicméně proslavilo střílečkovou sérií Killzone, která disponovala i režimem pro více hráčů, a nyní se zdá, že by se k multiplayeru mohlo vrátit.

Návrat naznačují nové inzeráty na webu studia. Guerrilla Games poptávají třeba designéry sociálních systémů, kteří pro nadcházející projekt vymyslí funkce pro utváření komunity a skupiny, kde hráči budou moct herní svět prozkoumávat společně. Ideální kandidát má mít zkušenost z tvorby multiplayerových titulů, ať už se v nich podílel na komunikaci, matchmakingu nebo třeba na moderačních nástrojích.

Také pozici narativního designéra by vedení Guerrilla Games obsadilo osobou se zkušenostmi s vyprávěním v rámci online her.

Není bez zajímavosti, že se do studia před třemi lety vrátil coby šéf vývoje Simon Larouche a podle svého profilu na LinkedIn od té doby pracuje na neoznámené, přísně tajné hře. V minulosti se coby designér podílel na Killzone 2, než si na osm let odskočil do Ubisoftu, aby v něm šéfoval vývoji Rainbow Six Siege a Watch Dogs 2. Tedy hrám s minimálně velmi prominentními multiplayerovými prvky.

Nabízí se samozřejmě varianta, že půjde o způsob, jak dostat do světa Horizonu více hráčů najednou ve stylu multiplayerového přídavku pro Ghost of Tsushima, ale taky se na nás klidně může chystat buď pokračování Killzone, nebo nějaká zcela nová značka.

Co se týká Horizon Forbidden West, Aloyin druhý příchod na PlayStation byl odložen na 18. února 2022.