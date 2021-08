Horizon Forbidden West dostává datum vydání a první díl update na PS5

25. 8. 2021 21:36 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Že ale bylo na čase! Jedna z nejočekávanějších her pro PlayStation 5 zná konečně své datum vydání. A letos to opravdu bohužel není, jak se od začátku roku několikrát spekulovalo. Studio Guerrilla Games prozradilo v rámci Opening Night Live show otevírající Gamescom, že se s Aloy vrátíme do světa sužovaného robotickými dinosaury ve hře Horizon Forbidden West 18. února roku 2022.

Stane se tak nejen na PlayStationu 5, ale i na PlayStationu 4. A předobjednávky budou spuštěné již 2. září. Oznámení bohužel nedoprovází žádné nové video. Na druhou stranu, právě teď vyšel nový patch pro první díl Horizon Zero Dawn, který se na PlayStationu 5 konečně rozeběhne na 60 snímků za vteřinu. Půl roku je snad dost dlouhá doba na to prokousat se prvním dílem až do konce, protože pak už na to opravdu čas nebude…