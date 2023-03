Hogwarts Legacy v Evropě válcuje prodejní rekordy

8. 3. 2023 13:03 | Novinky | autor: Jan Slavík

Projekt statistického sledování prodejních dat GSD (Game Sales Data) vznikl v roce 2017 a už šest let monitoruje zájem o nové tituly napříč trhy jednatřiceti evropských zemí na prakticky všech digitálních a většině fyzických distribucí.

A právě odsud pochází údaj, který zajisté přivodí spokojený úsměv fanouškům Harryho Pottera, autorům z Avalanche Software a celé skupině Warner Bros: Hogwarts Legacy má šestý nejsilnější prodejní start za celou dobu existence GSD. Přičemž všech prvních pět příček obsazují různé ročníky fotbalové simulace FIFA.

Pravda, „šestý nejlepší“ zní trochu jako medaile z lítosti, ale je potřeba si uvědomit, co přesně to znamená. Hogwarts Legacy tím strčilo do kapsy starty her jako Red Dead Redemption II, Elden Ring a například také všech dílů Call of Duty, což už, uznejte, zní o poznání lépe. Čarodějné dobrodružství se také již za tři týdny, co je v prodeji, stihlo stát pátou vůbec nejprodávanější hrou posledních dvanácti měsíců.

zdroj: Avalanche / Hogwarts Legacy Youtube

Samozřejmě se nabízí kout železo, dokud je žhavé. Nedávné prohlášení tvůrců o tom, že nechystají žádná rozšíření, je proto o to překvapivější. Je ale také samozřejmě možné, že studio jenom mlží a nějakých expanzí se dočkáme, protože by to zkrátka dávalo obchodní smysl a potenciál harrypotterovského univerza ani omylem nebyl vyčerpán.

Kde je famfrpál? Kde je Turnaj tří kouzelníků? Kde je školní pohár? A co studentský život, romantické odbočky nebo pití máslového ležáku? Možností je zkrátka vážně dost.

I přes kolosální úspěch Hogwarts Legacy na tom nicméně byl evropský trh celkově o 10 % hůře než za stejné období loňského roku. Letos totiž prodeje táhnou právě spíš jen čarodějové (jediný další nový titul v únorovém žebříčku je Atomic Heart na devátém místě), zatímco loni vyšel Elden Ring, Horizon: Forbidden West, Dying Light 2 a Total War: Warhammer III.

Zbylých osm titulů první únorové desítky roku 2023 jsou samí staří známí: FIFA 23, GTA V, Modern Warfare II, RDR II, NBA 2K23, The Last of Us: Part II, God of War Ragnarök a Mario Kart 8 Deluxe.

K Mario Kart 8 se ale hodí podotknout, že Nintendo je jediný větší distributor, který pro GSD neposkytuje data z digitálních prodejů. Vzhledem k tomu, že se hra dostala do první desítky jen díky krabicovkám, reálně na tom populární motokáry budou pravděpodobně daleko lépe.