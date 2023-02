Rozšíření pro Hogwarts Legacy momentálně nejsou v plánu

20. 2. 2023 9:32 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Otevřený svět čar a kouzel v Hogwarts Legacy je jistě krásný a impozantní, ale člověk se při hraní nemůže zbavit dojmu, že by to chtělo něco trochu víc než Merlinovy zkoušky, tábory goblinů a doupata magických zvířat. Že samotné Bradavice jsou dechberoucí, ale na simulaci života studenta téměř nedojde. A že famfrpálové hřiště je trestuhodně nevyužité a zeje prázdnotou.

Pokud jste tajně doufali, že by Bradavický hrad a přilehlé údolí mohli vývojáři z Avalanche Software v budoucnu obohatit nějakým tím obsahovým DLC, asi vás zamrzí oznámení, že se momentálně žádné nechystá. Na IGN Fan Festu to oznámil režisér hry Alan Tew.

„Měli jsme plné ruce práce, abychom Hogwarts Legacy vůbec přivedli k životu, takže momentálně nemáme naplánovaný žádný dodatečný obsah,“ vysvětlil Tew. Byla by škoda, kdyby to takhle opravdu zůstalo po celý životní cyklus hry, protože třeba takový dodatek s pohárem čtyř kolejí, v němž byste plnili výzvy, které vám přidávají či ubírají body, by určitě nebyl k zahození.

Nebo bychom se mohli podívat na Ministerstvo kouzel, do Příčné ulice, do jiné čarodějné školy. Mohli bychom se zúčastnit předchůdce Turnaje tří kouzelníků. Zkrátka nápadů je ve světě Harryho Pottera přehršel - famfrpálem počínaje, bystrozorskou kariérou konče. Můžeme tak jedině doufat, že studio věnuje čas technické podpoře hry, zaobere se vyžehlením zkrabatělých problémů s padáním a výkonem a třeba se rovnou pustí do plnohodnotného druhého dílu.

O dodatečnou zábavu se navíc mohou postarat šikovní moddeři, kteří už například testují ranou verzi multiplayeru.