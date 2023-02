Do Hogwarts Legacy se chystá neoficiální multiplayer

15. 2. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Jeden z aspektů, do něhož Šárka v naší recenzi zabodla svůj obviňující ukazovák, je fakt, že ačkoliv jedním ze stěžejních témat knih o Harrym Potterovi je přátelství a spolupráce, v herním zpracování Hogwarts Legacy hrajete za chronického sólistu, který si všechno vyřeší a přemůže sám.

Inu, jak se říká, když chceš něco pořádně, udělej si to sám. Modder s přezdívkou Yamashi ohlásil práci na modifikaci HogWarp, která umožní se do hry ponořit s přáteli v kooperativním multiplayeru. A pozor, nejedná se o žádný nereálný sen naivního nováčka, Yamashi patří do uskupení The Together Team, které vyrobilo multiplayerový mod Skyrim Together.

Že tahle parta zřejmě ví, co dělá, dokládá fakt, že ačkoliv od vydání Hogwarts Legacy uběhl sotva týden, už je k dispozici funkční build multiplayerové modifikace. Jedná se samozřejmě o extrémně ranou verzi a nevypadá to, že by se v ní prozatím dalo dělat něco jiného než se prostě jenom potkat, navíc očividně každý s jinou denní dobou, ale i tak... Takové výsledky za pouhý týden? Špičatý klobouk dolů.

Pokud bude práce zdárně pokračovat tímhle tempem, dává to naději, že bychom se opravdu mohli dočkat funkční kooperace a ani by to možná nemuselo trvat nějak nesnesitelně dlouho.

Kdo by měl nutkání si přiťuknout dýňovou šťávou či máslovým ležákem s kamarády hned teď, může zamířit na autorův Patreon, podpořit vývoj a za odměnu dostat předběžný přístup. Ostatní si budou muset počkat na hotovou verzi, která už bude k dispozici zdarma pro všechny.