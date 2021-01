Hitman jde do zaslouženého důchodu. Série třetím dílem (prozatím) skončí

4. 1. 2021 15:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nic netrvá věčně. I kariéra ikonického plešatého zabijáka s čárovým kódem na zátylku musí jednoho dne skončit a tento konec je k velkému překvapení za dveřmi. Již 20. ledna vyjde Hitman 3 – titul završující novodobou trilogii. Že půjde o trilogii, se předem vědělo, ale že se s ní vyloženě rozloučíme s celým Hitmanem, je pro fanoušky nemilá novinka.

Představitelé studia IO Interactive to prozradili webu Game Informer, který tento měsíc bude reflektovat historii studia. Tvůrci se rozhodli „opustit svou ikonickou sérii, tedy alespoň prozatím“. Své nejslavnější značky se samozřejmě úplně nezřeknou a podle ředitele tvůrčího týmu Christiana Elverdama se „rozhodně nejedná o konec značky Hitman“ jako takový.

Tak proč to momentální odstoupení od značky na neurčitou dobu? Z rozhovoru vyplývá například to, že IO Interactive nechce být studiem, které je známé jen jedinou hrou. Přestože má na kontě tituly jako Kane & Lynch, Freedom Fighters a Mini Ninjas, nejsou to hry, které vás napadnou jako první ve spojitosti s těmito dánskými vývojáři.

zdroj: Sony

Tato pověst by se mohla změnit už s jejich dalším titulem v pořadí, kterým bude po dlouhé době nová hra s licencí Jamese Bonda, prozatím známá jako Project 007. Ale můžeme se podle všeho těšit i na další nové, doufejme i vlastní značky vycházející pod hlavičkou IO Interactive, což vyplývá z komentáře šéfa a spolumajitele studia Hakana Abraka:

„Hitman a IO Interactive jsou samozřejmě neodmyslitelně spojení, ale myslím si, že v budoucnosti by IO nemělo nutně být skloňované jako „studio stojící za Hitmanem“, ale lidé by o něm měli v prvé řadě přemýšlet hlavně jako o studiu IO Interactive, jako o tvůrcích různých značek a jako o tvůrčím místě, ve kterém se zrodil Hitman, ale i mnoho dalších budoucích dětí včetně 007.“

Nechybělo málo, a celá série mohla (možná nadobro) skončit už o pár let dřív. Vydavatel a mateřská společnost studia Square Enix totiž v Hitmana ztratila důvěru. Pro IO Interactive to bylo velice zajímavé, zjevně i děsivé období, které má ale šťastný konec. Studio se osamostatnilo a naštěstí si s sebou vzalo i práva na svou nejslavnější sérii.

Hitman 3 je přitom první hra, kterou IO Interactive vydává coby nově osamostatněné studio. Stejně jako tomu bylo před 20 lety s jeho úplně první hrou ze stejné série. Tím se kruh hezky uzavírá, a Dánové tak po dvou dekádách mohou započít úplně novou kapitolu, která se obejde bez Hitmana. Tedy prozatím...